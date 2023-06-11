Intel XeSS теперь поддерживает 50 игр, включая Diablo IV ©

Существующие технологии, такие как DLSS и FSR, заполнили игровую индустрию благодаря своей широкой поддержке. Однако Intel решила составить им конкуренцию, сотрудничая с несколькими разработчиками для внедрения своей технологии XeSS. Совместимость была добавлена в такие популярные игры, как Forza Horizon 5, Call of Duty Warzone 2.0 и даже в недавно вышедшую Diablo IV. Растущая поддержка показывает, что разработчики заинтересованы в том, чтобы увидеть, как XeSS улучшает пользовательский опыт и общую производительность.

Чтобы продемонстрировать эффективность масштабирования XeSS, Intel также составила несколько бенчмарков своего GPU Intel Arc A750. Ниже вы можете увидеть, насколько значительно увеличивается производительность после включения XeSS. В некоторых случаях скачок производительности достигает 60 кадров в секунду.

Из-за отсутствия в графических процессорах Arc от Intel таких конкурентных технологий, как DLSS, некоторые покупатели сочли NVIDIA и AMD лучшим выбором. Однако Intel надеется, что улучшенная производительность и поддержка XeSS помогут ей сократить разрыв в производительности с конкурентами и привлечь интерес потребителей.