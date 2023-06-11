Существующие технологии, такие как DLSS и FSR, заполнили игровую индустрию благодаря своей широкой поддержке. Однако Intel решила составить им конкуренцию, сотрудничая с несколькими разработчиками для внедрения своей технологии XeSS. Совместимость была добавлена в такие популярные игры, как Forza Horizon 5, Call of Duty Warzone 2.0 и даже в недавно вышедшую Diablo IV. Растущая поддержка показывает, что разработчики заинтересованы в том, чтобы увидеть, как XeSS улучшает пользовательский опыт и общую производительность.
Чтобы продемонстрировать эффективность масштабирования XeSS, Intel также составила несколько бенчмарков своего GPU Intel Arc A750. Ниже вы можете увидеть, насколько значительно увеличивается производительность после включения XeSS. В некоторых случаях скачок производительности достигает 60 кадров в секунду.
Из-за отсутствия в графических процессорах Arc от Intel таких конкурентных технологий, как DLSS, некоторые покупатели сочли NVIDIA и AMD лучшим выбором. Однако Intel надеется, что улучшенная производительность и поддержка XeSS помогут ей сократить разрыв в производительности с конкурентами и привлечь интерес потребителей.
"Intel XeSS теперь поддерживает 50 игр, включая Diablo IV"
Молодцы, Intel, правильной дорогой двигаются, а дорогу осилит идущий, а не ноющий, удачи им.
Intel хорошо, что вошли в этот рынок будет проще удерживать жрущие денежные аппетиты Хуанга и на текущее время их видеокарты топ в плане цена/фпс, но были и есть проблемы со старыми играми, которые пока особо не фиксятся вообще