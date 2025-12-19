Hotel Galactic перезапустился: масштабное зимнее обновление Rework уже в Steam

Компания Ancient Forge представила крупное обновление для уютного управленческого симулятора Hotel Galactic, вдохновлённого визуальной эстетикой мультфильмов Studio Ghibli. Обновление Rework уже доступно и приносит с собой радикальные изменения во всех аспектах игры.

Разработчики полностью переработали основную логику, системы и ИИ NPC, улучшили экономику, баланс квестов и взаимодействие с гостями. Добавлены новые линии сюжета и квесты: «Королевский приём», «Водные потребности», «Гости из Лагуниса», а также эпизоды «Спящий дракон» и «На службе Её Высочества». Игрокам стал доступен компендиум с описаниями инопланетных видов и персонажей, мини-игра Whack a Derret, система рейтинга отелей, расширенные возможности строительства и новые наборы мебели и узоров для оформления комнат.

В визуальном плане улучшена анимация, освещение, шейдеры воды и листвы, обновлены кат-сцены и звуковые эффекты, а также добавлены новые наряды и значки предметов. Исправлены баги с сохранениями, диалогами, строительством и анимациями, оптимизирована производительность и стабильность.

Разработчики предупреждают о редких проблемах с лифтами, мостами, текстами отзывов и поддержкой контроллеров, над которыми продолжают работать. Обновление доступно со скидкой 25% в Steam, а команда Ancient Forge приглашает игроков тестировать все нововведения и делиться обратной связью. Hotel Galactic теперь ближе к видению разработчиков и обещает стать настоящим уютным управленческим приключением.