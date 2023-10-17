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Diablo 4 06.06.2023
7.5 946 оценок

На Diablo 4 действует 25% скидка

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Solstice
Новости

В честь выхода Diablo 4 в Steam, а также запуска долгожданного «Сезона крови», в Battle.net начала действовать неплохая скидка в размере 25% на все версии игры. Blizzard не объявила о сроках акции, но вероятно скидка будет действовать ближайшие пару недель.

  • Стандартное издание можно приобрести за €52,5;
  • Digital Deluxe Edition за €67,5;
  • Ultimate Edition за €75.

Напоминаем вам, что релиз Diablo 4 состоялся 6 июня. Игра получила высокие оценки от журналистов и смешанные оценки от игроков.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
wianewa

Игра пришла к успеху. Уже вторая скидка за 4 месяца.

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gliga142

на новый год 99% будет скидос в 30-35% , а то и 40% - до близзов наконец то дошло что хайп пройдёт быстрее чем они обычно делали скидки ..

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kotasha
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Юрец Одесса

Нет спасибо, лучше подожду в GamePass и пройду кампанию.

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bohdan2015

А какая скидка будет на Черную пятницу?

- Черная.

Какой тупой ответ, какая хорошая скидка сейчас:XD

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SHTOPOR93

хз что там курят, но даже со скидкой по нашим 5000 рублей без скидки 6750 , с такими конскими ценниками могут идти дальше бамбук курить .

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