На Diablo 4 действует 25% скидка

В честь выхода Diablo 4 в Steam, а также запуска долгожданного «Сезона крови», в Battle.net начала действовать неплохая скидка в размере 25% на все версии игры. Blizzard не объявила о сроках акции, но вероятно скидка будет действовать ближайшие пару недель.
- Стандартное издание можно приобрести за €52,5;
- Digital Deluxe Edition за €67,5;
- Ultimate Edition за €75.
Напоминаем вам, что релиз Diablo 4 состоялся 6 июня. Игра получила высокие оценки от журналистов и смешанные оценки от игроков.
Игра пришла к успеху. Уже вторая скидка за 4 месяца.
на новый год 99% будет скидос в 30-35% , а то и 40% - до близзов наконец то дошло что хайп пройдёт быстрее чем они обычно делали скидки ..
Нет спасибо, лучше подожду в GamePass и пройду кампанию.
А какая скидка будет на Черную пятницу?
- Черная.
Какой тупой ответ, какая хорошая скидка сейчас:XD
хз что там курят, но даже со скидкой по нашим 5000 рублей без скидки 6750 , с такими конскими ценниками могут идти дальше бамбук курить .