Новый отрывок из "Книги Лората" Diablo 4 раскрывает судьбу останков Изначального Зла ©

Книга Лората - это новый кодекс истории, выходящий 6 июня вместе с Diablo 4. Книга, написанная Лоратом Наром, одним из последних Хорадримов, встреченных в начале Diablo 4, является его дневником, освещающим темные уголки Санктуария.

На одной из страниц, доступных для предпросмотра, подробно рассказывается о нескольких демонических реликвиях, собранных Хорадримом. Судя по всему, после смерти в Diablo 2 Изначальное Зло оставило части своих тел, которые теперь хранятся у ученых Хорадрима. Хотя материальные формы могущественных демонов умерли много лет назад во вселенной, Мозг Мефисто, Око Баала и Рог Диабло все еще хранят остатки их силы.

Согласно этому отрывку, мозг Мефисто хранит в себе извращающие сознание манипуляции Владыки Ненависти, Око Баала содержит жестокое видение, которое Владыка Разрушения имел для Санктуария, а Рог Диабло вызывает ужас медленной, мучительной смерти. Текст Нара подтверждает, что эти реликвии использовались Хорадримом Диабло в прошлом, и размышляет о том, исходит ли их сила от Изначального Зла, от затяжной воли их первоначальных человеческих хозяев или от сочетания того и другого.

В любом случае, этот отрывок представляет собой интересный возможный сюжетный момент в Diablo 4. Хотя их присутствие в Книге Лората не означает, что эти демонические реликвии появятся в Diablo 4, было бы логично, если бы они появились. Учитывая, что главный антагонист Diablo 4 Лилит - дочь Мефисто, вполне возможно, что она может искать его мозг или останки других, чтобы осуществить свои планы. В качестве альтернативы Инариус может искать Око Баала или Рог Диабло в надежде обратить артефакты против Лилит, чтобы уничтожить ее раз и навсегда.