Новый ролик Diablo 4 рассказывает о свободе кастомизации классов ©

Blizzard выпустила новое видео Diablo 4, в котором команда разработчиков предлагает нам ознакомиться с игровыми классами и свободой кастомизации, предлагаемой игрокам, начиная с внешнего вида персонажа и заканчивая развитием его навыков и снаряжением, полученным во время игры.

На старте Diablo 4 будут доступны пять классов, а именно Варвар, Волшебница, Разбойница, Друид и, наконец, Некромант. У каждого класса есть различные ветки умений, которые игроки могут разблокировать по своему желанию.

Например, можно будет сосредоточиться только на определенных атаках, усиливая их эффекты или давая им новые, или выбрать более эклектичный билд, способный использовать больше навыков. Как только вы войдете в эндгейм Diablo 4, вы сможете использовать доску мастерства для дальнейшего улучшения своего персонажа, выбирая, какие узлы и доски разблокировать, таким образом создавая уникальных персонажей.

Diablo 4 будет доступна 6 июня 2023 года для ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One.