По мнению игроков, внезапный взлет Diablo 4 в Steam - дело рук ботов

Такое явление, как пользовательские отзывы, которые пишут боты, не является чем-то новым, это часто происходит на многих платформах электронной коммерции, и очевидно, что кому-то удалось сделать это и для Diablo 4 на Steam. Впрочем, Diablo 4 - одна из тех видеоигр, мнение о которых может меняться от месяца к месяцу, а то и от недели к неделе, поэтому отследить динамику оценок игроков крайне важно и нелегко. Особенно если, по сообщению VG247, есть подозрения, что отзывы пользователей в Steam о Diablo 4 были " накручены" целым ворохом ботов.

Действительно, сейчас на странице игры Blizzard в Steam наблюдается большое расхождение между общим мнением, т.е. с момента запуска до сегодняшнего дня, и последним, т.е. по отзывам, опубликованным за последние 30 дней. Если общий рейтинг Diablo 4 - "средний" с 67% позитивных отзывов, то свежий рейтинг - "в основном положительный" с 76% позитивных отзывов. Это уже само по себе странно, принимая во внимание отсутствие каких-либо серьезных обновлений или нововведений, так что вряд ли сообщество внезапно изменило свое мнение о Diablo 4 без какой-либо реальной причины.

Такой неожиданный поворот событий привлек внимание общественности, которая решила разобраться в этом вопросе на Reddit и обнаружила ряд серьезных расхождений. Как видно из приведенного скриншота, все последние пользовательские отзывы практически идентичны, несмотря на то что они были опубликованы разными юзерами Steam. При этом все отзывы были оставлены исключительно 23 ноября, что совпадает с последним бесплатным уикендом игры в Steam, и были написаны ровно после 19,1 часа игры, что подозрительно точно для серии людей. При этом отзывы подписаны "-blizzard" - формулировка, которая была заменена на "+xxxx", как только история появилась на Reddit.

Еще более странным является тот факт, что в подавляющем большинстве этих аккаунтов всего несколько игр в библиотеке Steam, большинство из которых - free-to-play, а количество игровых часов в каждой из топовых игр исчисляется тысячами (пример можно посмотреть здесь), что может стать серьезным тревожным сигналом.

Так что же здесь происходит? Вряд ли Blizzard будет стоять за этим как за способом поднять рейтинг Diablo 4 в Steam. Во-первых, Steam не является основной платформой Blizzard; Diablo 4 уже заработала большую часть денег в Battle.net и других сервисах, поэтому не факт, что Blizzard стремится изменить ситуацию с точки зрения рейтинга именно в Steam.

Более логичным объяснением, если учетные записи все-таки окажутся ботами, может быть тот факт, что некто или несколько человек управляют несколькими из них как коммерческой структурой. Анализируя множество игр, тратя на это время и т.д., они могут впоследствии продавать свои услуги недобросовестным издателям, желающим повысить популярность своих игр - в виде обзоров в Steam.

Это может быть и уловкой, позволяющей просто получать бесплатные копии игр, создавая тем самым авторитет аккаунта, каким бы сомнительным он не был. Как бы то ни было, речь идет об очень интересном событии в области отзывов в Steam, на которое действительно стоит обратить внимание.