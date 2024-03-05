на главную
об игре
Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
7.5 1 147 оценок

Показан геймплей испытаний и внешний вид таблицы лидеров в Diablo 4

Gutsz
Новости

Прямо перед выходом очередного обновления для Diablo 4 у игроков есть возможность оценить, как будет реализована таблица лидеров и подземелья для составления общего рейтинга. В специальном ролике разработчики показали прохождение специальных внутриигровых испытаний и рассказали, как будет работать эта долгожданная функция из прошлых игр серии.

Таблицу лидеров в Blizzard обещали добавить практически сразу после выхода ролевого экшена в июне, но этот процесс затянулся до сегодняшнего дня. Разработчикам потребовалось больше времени на реализацию испытаний в Diablo 4 и полировку баланса многих систем, чтобы убедиться в справедливости рейтинга игрока после прохождения подземелья.

Таблица лидеров в Diablo 4 будет основана на прохождении специального нелинейного подземелья, которое будет меняться каждую неделю. Его смогут пройти только персонажи самого высокого уровня с грамотно построенным билдом. На его прохождение будет выделено всего 8 минут, за это время нужно будет собрать как можно больше доказательств силы, убивая монстров и открывая сундуки. В качестве награды игрокам будет присвоен один из четырех уровней печати, а также выданы полезные награды.

4
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Игромэнс

Зачем этот высер за 10к от маленькой инди если есть Last Epoch и ПОЕ =)

0
illero

Я вот тоже сидел, думал, что покупать. За 10к Диабло или за 1500 эпоч))

-2
Игромэнс illero

Сам играю в него в ПОЕ, к сожалению, слишком тяжёлый порог входа, не кайф читать 100 томов о том как мне нужно играть и познавать тайны вселенной, в Эпохе всё понятно и ясно. Единственное пока мало контента в эндгейме, но это можно простить игре т.к недавно вышла, хоть мастерили её 5 лет)

0
illero Игромэнс

Пока дойду до эндгейма, внесут уже что-то интересное думаю) А пока они делают, мы пройдем Банишер

0
Denya_007

Даже не представляю что должно произойти в жизни чтобы я начал комментировать посты про игры которые мне не интересны или вовсе не играю в них.

0
fa1kem

Замечательная реклама Last Epoch у их выходит.

Жаль, что игры - не такие.

0