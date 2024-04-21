Род Фергюссон, продюсер Diablo IV, рассматривает возможность экранизации франшизы

Вчера у издания Windows Central состоялось интервью с Родом Фергюссоном, продюсером Diablo IV. Журналисты поинтересовались у разработчика: есть ли вероятность того, что компания возьмется за экранизацию франшизы. И оказывается, что такая вероятность действительно существует - Фергюссон и сам думал об этом:
"Да, я определенно считаю, что это могло бы сработать. Вселенная Diablo поднимает очень близкие темы - добро против зла, Небеса против Преисподней. Мне кажется, что экранизация могла бы получиться интересной.
Одной из последних экранизаций, которые зацепили меня, было аниме Cyberpunk: Edgerunners. Она заставила меня вернуться в Cyberpunk 2077. Да и в целом в последнее время хватало очень хороших экранизаций такого плана." - делится своими мыслями Род.
Таким образом, несмотря на то, что конкретно в данный момент экранизация Diablo не находится в разработке, компания Blizzard определенно думает о такой возможности на фоне успеха других экранизаций игровых франшиз.
Хз- максимум что получится, это фэнтези с посредственным сюжетом. Это не самая интересная игровая вселенная, которая заслуживает экранизацию.