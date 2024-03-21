на главную
об игре
Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
7.5 1 160 оценок

С 26 марта по 4 апреля в Diablo 4 будет действовать 35% прибавка к опыту и золоту

Solstice
Новости

Встань, странник, и гордо окинь взглядом гору трофеев.

Земли Санктуария озаряет манящий свет, придающий бравым истребителям демонов силу и ясность ума. Ученые находят в древних фолиантах новые ответы, а сундуки искателей сокровищ ломятся от находок из забытых склепов. Успейте отточить навыки и заполнить сумку богатствами на этой неделе, став самым смертоносным из защитников Санктуария.

Примите дар изобилия и получайте больше золота и опыта

С 20:00 МСК 26 марта до 20:00 МСК 4 апреля все игроки будут получать золото и опыт с мультипликативным бонусом в 35%. Лилит благословляет всех своих детей: прибавка будет действовать для сезонных и вечных миров на всех уровнях мира. Этот бонус суммируется с другими эффектами, так что вы можете максимально ускорить получение опыта за победу над монстрами, использовав соответствующие эликсиры и Урну агрессии.

Воспользуйтесь прибавкой, чтобы быстро открыть все уровни боевого пропуска, с пылающей скоростью перейти на новые уровни мира, пройти сезонный поход и развить несколько персонажей до их максимального потенциала. Определить, действует ли сей щедрый дар, можно по новому значку рядом с количеством порций зелья: он показывает, что вы получаете больше опыта и золота.

Щедрость Вечной Матери не уступает ее жестокости — когда она решает ее проявить. Разожгите костер, соберите вокруг надежных союзников и с новым рвением отправляйтесь истреблять демонов. Достигните новых высот и заработайте больше золота, истребляя врагов с благословения Матери!

Источник  
2
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий