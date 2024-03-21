Встань, странник, и гордо окинь взглядом гору трофеев.
Земли Санктуария озаряет манящий свет, придающий бравым истребителям демонов силу и ясность ума. Ученые находят в древних фолиантах новые ответы, а сундуки искателей сокровищ ломятся от находок из забытых склепов. Успейте отточить навыки и заполнить сумку богатствами на этой неделе, став самым смертоносным из защитников Санктуария.
Примите дар изобилия и получайте больше золота и опыта
С 20:00 МСК 26 марта до 20:00 МСК 4 апреля все игроки будут получать золото и опыт с мультипликативным бонусом в 35%. Лилит благословляет всех своих детей: прибавка будет действовать для сезонных и вечных миров на всех уровнях мира. Этот бонус суммируется с другими эффектами, так что вы можете максимально ускорить получение опыта за победу над монстрами, использовав соответствующие эликсиры и Урну агрессии.
Воспользуйтесь прибавкой, чтобы быстро открыть все уровни боевого пропуска, с пылающей скоростью перейти на новые уровни мира, пройти сезонный поход и развить несколько персонажей до их максимального потенциала. Определить, действует ли сей щедрый дар, можно по новому значку рядом с количеством порций зелья: он показывает, что вы получаете больше опыта и золота.
Щедрость Вечной Матери не уступает ее жестокости — когда она решает ее проявить. Разожгите костер, соберите вокруг надежных союзников и с новым рвением отправляйтесь истреблять демонов. Достигните новых высот и заработайте больше золота, истребляя врагов с благословения Матери!
С 26 марта по 4 апреля в Diablo 4 будет действовать 35% прибавка к опыту и золоту
Встань, странник, и гордо окинь взглядом гору трофеев.
а разве не до 2 апреля??