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Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
7.5 1 109 оценок

В Diablo 4 появился платный набор косметических порталов "Тёмные пути"

Solstice
Новости

Похоже разработчики Diablo 4 не особо торопятся прислушиватся к отзывам игроков и радовать их интересным контеном, а вот новой платной косметикой - запросто! Во внутриигровом магазине предметов появился новый способ содрать с вас ваши кровнонажатые - скины для порталов "Тёмные пути".

Ранее в игре уже была косметика в виде уникальных порталов в сезонных пропусках, но на этот раз Blizzard пошли дальше и решили продавать комплекты отельно во внутриигровом магазине. В комплект "Тёмные пути" (стоимостью 2.698 рублей или $29,99) входит:

  • 1.000 платины
  • Врата бури (волшебница)
  • Переходная артерия (разбойник)
  • Потусторонний порог (некромант)
  • Путь корней чащи (друид)
  • Тропа войны (варвар)

Предложение актуально до 30 марта 2024 года.

-5
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Дворф

боже порталы... это прям как деньги из курсора

1
vadutc

Это какой-то новый уровень п-ца

1
hpi

Ипать надо брать. Оптом, штук с 20.

0
antonborisov198

Какой кринге.

-1