В Diablo 4 появился платный набор косметических порталов "Тёмные пути"

Похоже разработчики Diablo 4 не особо торопятся прислушиватся к отзывам игроков и радовать их интересным контеном, а вот новой платной косметикой - запросто! Во внутриигровом магазине предметов появился новый способ содрать с вас ваши кровнонажатые - скины для порталов "Тёмные пути".
Ранее в игре уже была косметика в виде уникальных порталов в сезонных пропусках, но на этот раз Blizzard пошли дальше и решили продавать комплекты отельно во внутриигровом магазине. В комплект "Тёмные пути" (стоимостью 2.698 рублей или $29,99) входит:
- 1.000 платины
- Врата бури (волшебница)
- Переходная артерия (разбойник)
- Потусторонний порог (некромант)
- Путь корней чащи (друид)
- Тропа войны (варвар)
Предложение актуально до 30 марта 2024 года.
боже порталы... это прям как деньги из курсора
Это какой-то новый уровень п-ца
Ипать надо брать. Оптом, штук с 20.
Какой кринге.