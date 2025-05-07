В Diablo 4 стартовал кроссовер с культовым аниме "Берсерк"

В Diablo 4 стартовало особое событие — кроссовер с культовым аниме «Берсерк». Игроки могут охотиться на особо сильных противников, чтобы получить бехериты — зловещие артефакты в форме яиц, с помощью которых устанавливается связь с демоническими силами.

Бехериты служат валютой в реликварии Berserk, где за них можно получить уникальные косметические предметы, вдохновлённые образом Гатса и других персонажей из «Берсерка». Среди наград — мрачный аксессуар для спины «Судьба Ястреба» с цепями, как у Гриффита, «Герб Рыцаря-Черепа» для маунта и зловещая татуировка «Жертвенное клеймо».

Собрав все предметы, вы получите финальную награду — эмблему «Од берсерка», отражающую дикую силу и мрачную решимость своего владельца.