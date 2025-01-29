В феврале в Diablo 4 начнется событие "Лунное пробуждение"

Долгожданное небесное приключение снова доступно! С 21:00 МСК 4 февраля до 21:00 МСК 18 февраля игроки и в сезонном, и в вечном игровом мире смогут отпраздновать временное событие «Лунное пробуждение» в лучах ночного светила. Загадочная аура окутала святилища Санктуария, наделив их великой благой силой. Люди, отмечающие событие, называют этот феномен благословением предков, вернувшихся с того света в честь счастливого праздника.

Активируйте святилища в любой точке Санктуария, включая Наханту, чтобы получить усиление персонажа и мультипликативный 100% бонус к опыту на 2 мин., а также снискать милость предков.

Лунное пробуждение началось

Чтобы как следует отпраздновать Лунное пробуждение, отправьтесь в Кед Барду и идите в северную часть города. Там вы можете встретиться с Ин Юэ, главой Лунного ночного рынка. Этот рынок — центральная площадка Лунного пробуждения, где можно обменять очки репутации милости предков на непреходящие дары из сундуков предков и декоративные награды в стиле Лунного обновления.

Лунные святилища можно найти по всему Санктуарию. Активируйте лунные святилища в подземельях и открытом мире и убивайте монстров, чтобы получить как можно больше очков репутации милости предков.

Лунные святилища и милость предков

Лунные святилища переполнены благословенной энергией вернувшихся духов предков. Во время Лунного пробуждения вместо обычных святилищ будут появляться лунные святилища, при активации которых вы получите бонус к опыту в размере 100%. Кроме того, их внешний вид изменен в честь года Змеи! Лунные святилища действуют аналогично обычным, но они усилены в честь праздника. Эти святилища отмечены на карте уникальным значком, так что вы сможете опознать их издалека.

Кроме обычных эффектов святилищ, лунные святилища дают потрясающие бонусные эффекты, перечисленные ниже.

Дополнительные эффекты лунных святилищ:

Орудийное святилище: каждое умение может призвать бомбу Света.

Святилище взрывной волны: каждый взрыв призывает несколько бомб.

Святилище поддержания: скорость атаки повышена, а умения могут восстановиться мгновенно.

Святилище-проводник: разряды становятся мощнее и бьют чаще.

Святилище алчности: может появиться алчный гоблин. Когда святилище активно, после убийств появляются алчные гоблины.

Святилище смерти: вы можете мгновенно убить пораженного монстра, повергая ближайших противников в ужас. Примечание: действует в отношении особых противников, но не боссов и других игроков.

Святилище защиты: вы отражаете весь получаемый урон. Количество отраженного урона зависит от уровня персонажа и уровня сложности.

В дополнение к этим мощным эффектам сразу после активации лунного святилища появляются скаредные духи, чтобы вы могли сразу использовать бонусы святилища.

Повышайте уровень репутации и получайте награды

Повышайте уровень репутации милости предков до 10-го и получайте награды, среди которых ослепительная искра и 6 разных «лунных» декоративных предметов, в том числе новый транспорт «Спутница Траг'ула»*. После того как вы достигнете максимального уровня репутации, вы сможете и дальше получать награды — непреходящие дары предков.

*Награды из предыдущей версии события, такие как лунный скипетр, Драконья отвага, лунный лук, драконий гобелен, Щедрость луны и спутница Траг'ула, можно получить только один раз.

Вас ждут роскошные одеяния

Одежду в стиле Лунного пробуждения также можно будет приобрести в лавке Теджал. Посетите ее магазин и приобретите для своего странника элегантную декоративную броню, такую как доспехи волшебника «Ученый одинокой луны», а также украсьте верного скакуна броней для транспорта «Дракон одинокой луны».

Празднуйте вместе с Ин Юэ и любуйтесь мягким сиянием Лунного пробуждения — событие начнется 4 февраля!