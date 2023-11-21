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Diablo 4 06.06.2023
7.5 1 000 оценок

В ПК-версию Diablo 4 в Steam можно бесплатно играть в течение недели

monk70
Новости

Совпадая с началом долгожданных осенних распродаж Steam, Activision Blizzard решила соблазнить всех поклонников ролевых игр, предложив им попробовать Diablo 4 бесплатно в течение целой недели.

Бесплатная пробная версия блокбастера ARPG уже началась и продлится до 21:00 по московскому времени следующего вторника, 28 ноября. На время пробного периода у игроков будет возможность получить доступ ко всем функциям Diablo 4 на ПК, включая режимы и контент текущей внутриигровой фазы «Сезона крови».

Во время осенних распродаж Steam те, кто захочет приобрести Diablo 4 на страницах цифрового магазина Valve, смогут сделать это со скидкой 40% от обычной цены изданий Standard (41,99 евро), Digital Deluxe (53,99 евро) и Ultimate (59,99 евро).

-9
35
Комментарии: 35
Ваш комментарий
xion76

steam://install/2344520

Скачиваем, играем)

20
Andrew Nash

Спасибо тебе, мил человек!

3
Bassota277

Чел,можешь такую же ссылку на warzone 2 кинуть,у меня через ВПН не получается его скачать на ру аккаунт.

-1
martin32

Работает, но не буду, не нра она мне. Ни в одну часть даже не играл.

0
kaka qp0H

cкажи мил человек.а как так.если стим русс не видит ее вобще.как скачивается то.я ужекачаю.просто интеренсо)))

0
xion76 kaka qp0H

Это база данных стим. Оттуда можно скачивать, в приложении стима уже лок стоит на игры.

2
CAN I HABE PIZZA PLS
3
Rograx

Если доступна вся игра, это забавно, за неделю её можно вдоль и поперек пробежать. Смысла покупать даже не будет.

1
Urmak_X

ну для них то это игра-сервис и они думают ты тысячи часов на неё должен убить

0
Rograx Urmak_X

Ну вот пусть сами и играют:) Я кампашку пробегу одним персом, и удалю игру. Думаю часов за 20-30 уложусь.

2
JustA_NiceGuy

Смысл в сезонах... без них ты и не прокачаешься быстро + самый кайф начинается после 50 ранга, в общем после сюжетки. Недели не хватит.

-1
Rograx JustA_NiceGuy

Так я и хочу пройти только сюжетку, на остальное плевать.

1
JustA_NiceGuy Rograx

Тогда удачи. Я с такой же мыслью начинал играть, в итоге заигрался до 100-го ранга)

0
Unicorling

Как раз можно пройти игру

0
Snake2105
0
Urmak_X

steam://install/2344520

1
martin32

Через ВПН переходишь по ссылке ниже и скачиваешь

1
Snake2105 Urmak_X

спасибо

1
Bassota277 martin32

Не работает через vpn,уже несколько разных перепробовал,видимо в РФ все впн заблочили.

0
Exies27 Bassota277

Попробуй Planet VPN.

1
gliga142

ппц - это ж на сколько у них все плохо )))

0
Sprintin

ограничение лвл 25?

0
klinok45

Это чтоб продажи лучше были замивают

0
Eclair_93

И нет ограничения типа 20 лвл и вся фигня?))

0
AndralStormborn

Уже не знают чем завлечь - последние фанбои сбегают?

0
Юрец Одесса

Опа пока жду ее в game pass пройду кампанию :D Потом и в gamepass не нужна будет.

-5