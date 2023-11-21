В ПК-версию Diablo 4 в Steam можно бесплатно играть в течение недели

Совпадая с началом долгожданных осенних распродаж Steam, Activision Blizzard решила соблазнить всех поклонников ролевых игр, предложив им попробовать Diablo 4 бесплатно в течение целой недели.
Бесплатная пробная версия блокбастера ARPG уже началась и продлится до 21:00 по московскому времени следующего вторника, 28 ноября. На время пробного периода у игроков будет возможность получить доступ ко всем функциям Diablo 4 на ПК, включая режимы и контент текущей внутриигровой фазы «Сезона крови».
Во время осенних распродаж Steam те, кто захочет приобрести Diablo 4 на страницах цифрового магазина Valve, смогут сделать это со скидкой 40% от обычной цены изданий Standard (41,99 евро), Digital Deluxe (53,99 евро) и Ultimate (59,99 евро).
steam://install/2344520
Скачиваем, играем)
Спасибо тебе, мил человек!
Чел,можешь такую же ссылку на warzone 2 кинуть,у меня через ВПН не получается его скачать на ру аккаунт.
Работает, но не буду, не нра она мне. Ни в одну часть даже не играл.
cкажи мил человек.а как так.если стим русс не видит ее вобще.как скачивается то.я ужекачаю.просто интеренсо)))
Это база данных стим. Оттуда можно скачивать, в приложении стима уже лок стоит на игры.
Если доступна вся игра, это забавно, за неделю её можно вдоль и поперек пробежать. Смысла покупать даже не будет.
ну для них то это игра-сервис и они думают ты тысячи часов на неё должен убить
Ну вот пусть сами и играют:) Я кампашку пробегу одним персом, и удалю игру. Думаю часов за 20-30 уложусь.
Смысл в сезонах... без них ты и не прокачаешься быстро + самый кайф начинается после 50 ранга, в общем после сюжетки. Недели не хватит.
Так я и хочу пройти только сюжетку, на остальное плевать.
Тогда удачи. Я с такой же мыслью начинал играть, в итоге заигрался до 100-го ранга)
Как раз можно пройти игру
steam://install/2344520
Через ВПН переходишь по ссылке ниже и скачиваешь
спасибо
Не работает через vpn,уже несколько разных перепробовал,видимо в РФ все впн заблочили.
Попробуй Planet VPN.
ппц - это ж на сколько у них все плохо )))
ограничение лвл 25?
Это чтоб продажи лучше были замивают
И нет ограничения типа 20 лвл и вся фигня?))
Уже не знают чем завлечь - последние фанбои сбегают?
Опа пока жду ее в game pass пройду кампанию :D Потом и в gamepass не нужна будет.