Уникальная тактическая игра в жанре roguelite Dicefolk выйдет на ПК в Steam в 2023 году ©

Издатель инди-игр Good Shepherd Entertainment из Гааги (Нидерланды) и разработчик инди-игр из Лимы (Перу) LEAP Game Studios (в сотрудничестве с Tiny Ghoul) сегодня объявили, что их уникальная тактическая игра в жанре roguelite Dicefolk выйдет на ПК в Steam в 2023 году.

Dicefolk дает вам непревзойденный контроль над каждой битвой: управляйте кубиками и порядком хода противника, чтобы получить тактическое преимущество. Откройте для себя десятки уникальных и могущественных существ, чтобы нанять их и создать идеальный отряд для победы.

В мире Dicefolk Dicefolk — исключительные существа, которые могут оживлять магических существ, называемых химерами, из своего гримуара. Но какие-то химеры сеют хаос. Играя за Dicefolk, чьи артефакты в форме игральных костей могут повелевать любой химерой, вам предстоит восстановить мир и гармонию на земле в этом захватывающем приключении в стиле roguelike. Управляйте своими существами, используя уникальную механику игры в кости, и принимайте участие в каждом бою, чтобы привести свою команду к победе.