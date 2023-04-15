Полная версия Die After Sunset выйдет на ПК и консолях в этом году ©

PQube и разработчик Playstark объявили, что полноценная версия динамичного шутера в жанре roguelite Die After Sunset выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch и Steam в конце этого года.

Die After Sunset — это динамичный шутер в жанре roguelite с сотнями предметов, уникальными квестами, чудовищными боссами и полчищами врагов. Выбирайте из трех уникальных персонажей, выполняйте квесты и становитесь сильнее после каждого прохождения.

В гонке против неизбежного заката вам предстоит вооружиться удивительным набором предметов, гаджетов и оружия, чтобы помочь вам победить колоссальных боссов Муркоров. Помните, смерть — это не конец — каждое поражение сделает вас только сильнее. Собирайте слизь с павших муркоров и возвращайте ее обратно на базу, чтобы усилить себя перед следующим забегом