Выход инновационного файтинга Die by the Blade состоится на ПК в мае 2024 года

Словацкая компания Grindstone объявила о возвращении прав на свою долгожданную многопользовательскую игру о боях на мечах с одним ударом Die by the Blade от партнера-издателя к исходной команде разработки. После успешного повторного приобретения прав Grindstone выпустит Die by the Blade на ПК в Steam и Epic Games Store 16 мая 2024 года, а в октябре 2024 года последует релиз на консолях.

«Мы очень рады, что можем представить Die by the Blade непосредственно нашему фантастическому сообществу и вместе с нашими игроками сформировать творческое видение игры!», – сказал Питер Надь, генеральный директор Grindstone. «Это решение было трудно принять и невероятно трудно воплотить в жизнь для такой небольшой независимой компании, как Grindstone. Однако мы приняли вызов, и, несмотря на сложные и трудные времена в отрасли, нам удалось получить внешнее финансирование для повторного приобретения права на Die by the Blade. В результате наша творческая команда теперь может представить игру непосредственно нашим фанатам и раскрыть ее истинный потенциал».