Выход инновационного файтинга Die by the Blade состоится на ПК в мае 2024 года

Трёхмерный файтинг, действие которого разворачивается в мире самурай-панка.

Выберите традиционное японское оружие и проверьте свои силы в сюжетной однопользовательской кампании, где вас ждут сражения на залитых неоновым светом городских улицах, а также среди цветущих полей японской деревни.

При желании вы можете отправиться в локальный или сетевой мультиплеер, чтобы сразиться со своими друзьями.