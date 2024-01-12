Спастись от огромного змея: вышел трейлер хоррора Digested

Студия Karel выпустила геймплейный трейлер хоррора от первого лица Digested. Игрокам предстоит выживать в лесистой местности, спасаясь от огромного змея. Цель игры — найти точку эвакуации.
Главный герой Digested не будет вооружен. Ему доступны лишь карта и компас, чтобы ориентироваться в сложной, по словам авторов, местности. Разработчики обещают, что каждое прохождение уникально, а игрокам придется придумывать новую стратегию спасения.
Релиз хоррора намечен на первый квартал 2024 года в Steam. Для запуска игры понадобится PC с процессором AMD Ryzen 5 3600, видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1660 Super и 8 ГБ ОЗУ.
Брючного змея.
— Скажи, а ты любишь змей?
— Конечно. Нельзя же не любить животных только за то, что их нельзя погладить.
— А брючных змей?
— Что, и такие бывают?
— О, дааа
анаконда в ужасе от происходящего на её родном континенте мигрировала в леса сибири
Выглядит неплохо но есть одно но! Если она его проглотит то в резиновом костюме долго не сможет переварить, значит есть призрачный шанс вылезти из задницы в виде мини игры!
чел...