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Digested 1-й квартал 2024 г.
Выживание, Ужасы, Инди, От первого лица
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Спастись от огромного змея: вышел трейлер хоррора Digested

Simple Jack
Новости

Студия Karel выпустила геймплейный трейлер хоррора от первого лица Digested. Игрокам предстоит выживать в лесистой местности, спасаясь от огромного змея. Цель игры — найти точку эвакуации.

Главный герой Digested не будет вооружен. Ему доступны лишь карта и компас, чтобы ориентироваться в сложной, по словам авторов, местности. Разработчики обещают, что каждое прохождение уникально, а игрокам придется придумывать новую стратегию спасения.

Релиз хоррора намечен на первый квартал 2024 года в Steam. Для запуска игры понадобится PC с процессором AMD Ryzen 5 3600, видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1660 Super и 8 ГБ ОЗУ.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
cuckold

Брючного змея.

1
Igor Udilov

— Скажи, а ты любишь змей?

— Конечно. Нельзя же не любить животных только за то, что их нельзя погладить.

— А брючных змей?

— Что, и такие бывают?

— О, дааа

1
in the void

анаконда в ужасе от происходящего на её родном континенте мигрировала в леса сибири

1
Деньги Пикачу

Выглядит неплохо но есть одно но! Если она его проглотит то в резиновом костюме долго не сможет переварить, значит есть призрачный шанс вылезти из задницы в виде мини игры!

-1
vertehwost

чел...

0