Спастись от огромного змея: вышел трейлер хоррора Digested

Студия Karel выпустила геймплейный трейлер хоррора от первого лица Digested. Игрокам предстоит выживать в лесистой местности, спасаясь от огромного змея. Цель игры — найти точку эвакуации.

Главный герой Digested не будет вооружен. Ему доступны лишь карта и компас, чтобы ориентироваться в сложной, по словам авторов, местности. Разработчики обещают, что каждое прохождение уникально, а игрокам придется придумывать новую стратегию спасения.

Релиз хоррора намечен на первый квартал 2024 года в Steam. Для запуска игры понадобится PC с процессором AMD Ryzen 5 3600, видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1660 Super и 8 ГБ ОЗУ.