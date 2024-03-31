Dino Crisis стала одной из самых востребованных игр в недавнем опросе Capcom

У Capcom есть целая сокровищница заброшенных игр, возрождения которых фанаты ждут уже много лет, и лишь немногие из них вызывают такой энтузиазм, как Dino Crisis. Возрождение серии хорроров с динозаврами - это то, чего фанаты постоянно требуют, и недавно мы получили еще один пример этого.

В прошлом месяце Capcom разослала опрос, в котором спрашивала фанатов, заинтересованы ли они в потенциальных возрождениях ряда своих неактивных франшиз, и, как и ожидалось, поклонники Dino Crisis вышли на сцену во всеоружии. Недавно Capcom опубликовала в Twitter микс из слов, в котором были представлены некоторые из наиболее часто упоминаемых слов и названий среди тех, кто ответил на опрос, и Dino Crisis оказалась одной из наиболее часто запрашиваемых игр.

Также был упомянут ряд других популярных IP Capcom, включая Mega Man, Darkstalkers, Ace Attorney, Dead Rising, Onimusha и Breath of Fire, а также активные и успешные проекты Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter и Devil May Cry.

Конечно, это не обязательно должно произойти в ближайшем будущем, но фанаты многих неактивных франшиз Capcom ясно дают понять, что спрос на определенные игры и возрождения есть. Надеемся, это повлияет на принятие решений компанией.