Dino Crisis стала одной из самых востребованных игр в недавнем опросе Capcom

У Capcom есть целая сокровищница заброшенных игр, возрождения которых фанаты ждут уже много лет, и лишь немногие из них вызывают такой энтузиазм, как Dino Crisis. Возрождение серии хорроров с динозаврами - это то, чего фанаты постоянно требуют, и недавно мы получили еще один пример этого.
В прошлом месяце Capcom разослала опрос, в котором спрашивала фанатов, заинтересованы ли они в потенциальных возрождениях ряда своих неактивных франшиз, и, как и ожидалось, поклонники Dino Crisis вышли на сцену во всеоружии. Недавно Capcom опубликовала в Twitter микс из слов, в котором были представлены некоторые из наиболее часто упоминаемых слов и названий среди тех, кто ответил на опрос, и Dino Crisis оказалась одной из наиболее часто запрашиваемых игр.
Также был упомянут ряд других популярных IP Capcom, включая Mega Man, Darkstalkers, Ace Attorney, Dead Rising, Onimusha и Breath of Fire, а также активные и успешные проекты Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter и Devil May Cry.
Конечно, это не обязательно должно произойти в ближайшем будущем, но фанаты многих неактивных франшиз Capcom ясно дают понять, что спрос на определенные игры и возрождения есть. Надеемся, это повлияет на принятие решений компанией.
Ооо, если сделали бы ремейк, это было бы супер со стороны CAPCOM. Игра детства
до сих пор помню сочную задницу Регины 😋
В ремейке 100% жопа будет плоская, а главный персонаж будет каким нибудь меньшинством)))
В резике есть плохие задницы? Поиграй в ремейки посмотри
Ты дружок студией ошибся.
Не каркай!
Parasite Eve еще бы.
Это к Square Enix
Это уже к SquareEnix
угу топ игра на ps1 была что 1я что 2я
Да ладно, все время думал, что это Capcom. Лол. Ладно))
Учитывая что капком уже второй год разрабатывает дино кризис, то ждать осталось не долго.
эта игра востребована уже более 20 лет, но делать её нормально а не как это было после 2 части конечно же никто не собирается (кому интересно, ознакомьтесь с тем как и на чём выходили следующие игры франшизы, ужаснитесь от этого)
Насчёт третьей части, там изначально местом действия должен был быть разрушенный город, но вроде из-за терракта 11 сентября эту идею отменили.
Онимусшу я бы хотел
Да, динокризис сделанный как они сделали ремейк второго резика, была бы игра мечты
Если с зомбяками писать ИИ еще легко, то осовременить и сделать так что-бы было не банально с разнообразными динозаврами, будет весьма сложно, ибо игра рискует превратиться в убогий тир ...
Через годик-другой, для закрепа, Capcom всё равно проведёт опрос какую игру из их "портфолио" хотели бы фанаты больше всего.
О мля. Давайте дмц.
Однозначно за ремейк игры молодости но страшно за повесточку... если ремейк как резик 2 то я обеими руками за! даже на 2 копии игры на разные платформы готов раскошелиться по 70 бачей!
Надеюсь что прислушаются.
Да чет как то... тематика сильно на любителя
Не знаю почему но сколько раз хочу начать проходить его все время забрасываю
При это всю трилогию Resident Evil с ps1 я проходил по несколько раз а там по сути геймплей один и тот же (если что играю на PS Vita на нее можно ставить игры PS1)
Resident evil с динозаврами
Очень хотелось бы ремейк на дино кризис. С современными технологиями эта игра была бы шикарна.
Вот неужели из-за ремейков RE не хотят заниматься Dino Crisis?
Смотрел прохождение на Нинтендо 64 Джеймс Бонд The world is not enough. Даже сейчас смотрится круто, а если ремейк и много ещё интересных игр из прошлого.
А при чем тут Capcom? O.o
я в такие тонкости не вдавался
Но ведь ты игровой журналист. Как ты можешь называть наличие другого издателя всего лишь "тонкостью"?
со всяким бывает