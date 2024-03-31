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об игре
Dino Crisis 2000 г.
Экшен, Выживание, Ужасы, Научная фантастика
8.6 201 оценка

Dino Crisis стала одной из самых востребованных игр в недавнем опросе Capcom

butcher69
Новости

У Capcom есть целая сокровищница заброшенных игр, возрождения которых фанаты ждут уже много лет, и лишь немногие из них вызывают такой энтузиазм, как Dino Crisis. Возрождение серии хорроров с динозаврами - это то, чего фанаты постоянно требуют, и недавно мы получили еще один пример этого.

В прошлом месяце Capcom разослала опрос, в котором спрашивала фанатов, заинтересованы ли они в потенциальных возрождениях ряда своих неактивных франшиз, и, как и ожидалось, поклонники Dino Crisis вышли на сцену во всеоружии. Недавно Capcom опубликовала в Twitter микс из слов, в котором были представлены некоторые из наиболее часто упоминаемых слов и названий среди тех, кто ответил на опрос, и Dino Crisis оказалась одной из наиболее часто запрашиваемых игр.

Также был упомянут ряд других популярных IP Capcom, включая Mega Man, Darkstalkers, Ace Attorney, Dead Rising, Onimusha и Breath of Fire, а также активные и успешные проекты Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter и Devil May Cry.

Конечно, это не обязательно должно произойти в ближайшем будущем, но фанаты многих неактивных франшиз Capcom ясно дают понять, что спрос на определенные игры и возрождения есть. Надеемся, это повлияет на принятие решений компанией.

48
31
Комментарии: 31
Ваш комментарий
SERGIOUS LEE

Ооо, если сделали бы ремейк, это было бы супер со стороны CAPCOM. Игра детства

22
Сyberpunk

до сих пор помню сочную задницу Регины 😋

11
BigGeek34 Сyberpunk

В ремейке 100% жопа будет плоская, а главный персонаж будет каким нибудь меньшинством)))

-4
Days_only BigGeek34

В резике есть плохие задницы? Поиграй в ремейки посмотри

0
SEV DRAKE BigGeek34

Ты дружок студией ошибся.

1
Сyberpunk BigGeek34

Не каркай!

0
nemsis94

Parasite Eve еще бы.

14
Night Driving Avenger

Это к Square Enix

1
4de

Это уже к SquareEnix

1
Left Behind.PG

угу топ игра на ps1 была что 1я что 2я

1
nemsis94 Night Driving Avenger

Да ладно, все время думал, что это Capcom. Лол. Ладно))

0
4de

Учитывая что капком уже второй год разрабатывает дино кризис, то ждать осталось не долго.

4
Niko71790

эта игра востребована уже более 20 лет, но делать её нормально а не как это было после 2 части конечно же никто не собирается (кому интересно, ознакомьтесь с тем как и на чём выходили следующие игры франшизы, ужаснитесь от этого)

2
Slayer1993

Насчёт третьей части, там изначально местом действия должен был быть разрушенный город, но вроде из-за терракта 11 сентября эту идею отменили.

0
Maha4kalinec

Онимусшу я бы хотел

2
Сережаа

Да, динокризис сделанный как они сделали ремейк второго резика, была бы игра мечты

2
Ang Dark

Если с зомбяками писать ИИ еще легко, то осовременить и сделать так что-бы было не банально с разнообразными динозаврами, будет весьма сложно, ибо игра рискует превратиться в убогий тир ...

1
Петр Стрельцов

Через годик-другой, для закрепа, Capcom всё равно проведёт опрос какую игру из их "портфолио" хотели бы фанаты больше всего.

0
hpi

О мля. Давайте дмц.

0
Mazaxati

Однозначно за ремейк игры молодости но страшно за повесточку... если ремейк как резик 2 то я обеими руками за! даже на 2 копии игры на разные платформы готов раскошелиться по 70 бачей!

0
SOLUS5678

Надеюсь что прислушаются.

0
Sneaky Pete

Да чет как то... тематика сильно на любителя

0
Ely Maze

Не знаю почему но сколько раз хочу начать проходить его все время забрасываю

При это всю трилогию Resident Evil с ps1 я проходил по несколько раз а там по сути геймплей один и тот же (если что играю на PS Vita на нее можно ставить игры PS1)

0
Никита Дроздоvv

Resident evil с динозаврами

0
павел казанин

Очень хотелось бы ремейк на дино кризис. С современными технологиями эта игра была бы шикарна.

0
Кифа721

Вот неужели из-за ремейков RE не хотят заниматься Dino Crisis?

-1
sergeu78

Смотрел прохождение на Нинтендо 64 Джеймс Бонд The world is not enough. Даже сейчас смотрится круто, а если ремейк и много ещё интересных игр из прошлого.

-5
darkMarshall

А при чем тут Capcom? O.o

3
sergeu78 darkMarshall

я в такие тонкости не вдавался

-7
Tiger Goose sergeu78

Но ведь ты игровой журналист. Как ты можешь называть наличие другого издателя всего лишь "тонкостью"?

0
sergeu78 Tiger Goose

со всяким бывает

0