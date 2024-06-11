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Dino Crisis 2000 г.
Экшен, Выживание, Ужасы, Научная фантастика
8.5 236 оценок

Согласно опросу, проведенному Capcom, Dino Crisis стала самой желанной игрой для геймеров

Gruz_
Новости

В феврале этого года Capcom запустила соцопрос, в котором всем желающим предлагалось ответить на ряд вопросов, в том числе о том, по какой из представленных франшиз, включая Dino Crisis, они хотели бы увидеть сиквел или новую игру.

Не так давно голосование было завершено, а сегодня были обнародованы полученные результаты, из которых следует, что именно Dino Crisis стала самой желанной игрой для геймеров. Dino Crisis набрал 80 769 голосов, значительно опередив франшизу Mega Man с 63 395 голосами и Devil May Cry с 60 371. При этом за пределами тройки лидеров оказались такие всемирно известные франшизы, как Resident Evil, Darkstalkers, Ōkami, Onimusha, Breath of Fire и другие.

Также есть имена победителей и в других категориях, таких, как «Игры от Capcom, которые нравятся вам больше всего». В этой категории победу одержала Devil May Cry 5, набрав 15 157 голосов, обойдя Dino Crisis (10 978 голосов) и Resident Evil 4 Remake (9 017 голосов). В разделе «Любимый персонаж Capcom» в очередной раз отличился Devil May Cry: с результатом 26 874 голоса победил Данте, опередив самого Леона Скотта Кеннеди с 23 417 голосами.

В общей сложности в опросе Capcom приняли участие 254 148 человек.

22
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Mad_cloud

В детстве зачетная игра была

3
Инcайдер

ну так само собой! все хотят глянуть на обновлённую попу Регины

1
mambro

Одна из самых любимых игр детства, поднажмите Капком)

1
Evgen 010

"В общей сложности в опросе Capcom приняли участие 254 148 человек" - И подавляющее количество голосов из США и Японии, понятно..

0
SOLUS5678

Давно пора.

0
Farisey

Оставшиеся резинки ремейкнут и доберутся до динозавров.

0
Пользователь ВКонтакте

Да я бы даже рад был бы если они бы выпустили в подписку пс плюс расширенную в категорию классических игр 1 и 2 часть а лучше простой ремастер как резик 0 и 1 // Александр Долгополов

-1
Famiclone

Всего одна удачная игра из 4х, не понимаю откуда такой ажиотаж

-2
Дворф

а потом будут плеватся ибо капком залезет под повестку... уже по эшли уже всё понятно куда всё пойдёт...

-6
BaGa-HaCkEr

Где там повестка?

2
Neco161 BaGa-HaCkEr

Хороший вопрос, японцы нашли девчёнку, в Японии, европейской внешности, сняли её для игры, передав её внешку, не изуродовав, как нынче это принято на западе))

1
Neco161 Neco161

Я уже не говорю про резик 3, где вообще взяли нашу русскую модель на внешность Джилл( хоть я и фанат старой внешки Джил)

1
mambro

Капком пока еще не такие дураки, знают что на самом деле нравится людям и что они покупают

0