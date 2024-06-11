Согласно опросу, проведенному Capcom, Dino Crisis стала самой желанной игрой для геймеров

В феврале этого года Capcom запустила соцопрос, в котором всем желающим предлагалось ответить на ряд вопросов, в том числе о том, по какой из представленных франшиз, включая Dino Crisis, они хотели бы увидеть сиквел или новую игру.
Не так давно голосование было завершено, а сегодня были обнародованы полученные результаты, из которых следует, что именно Dino Crisis стала самой желанной игрой для геймеров. Dino Crisis набрал 80 769 голосов, значительно опередив франшизу Mega Man с 63 395 голосами и Devil May Cry с 60 371. При этом за пределами тройки лидеров оказались такие всемирно известные франшизы, как Resident Evil, Darkstalkers, Ōkami, Onimusha, Breath of Fire и другие.
Также есть имена победителей и в других категориях, таких, как «Игры от Capcom, которые нравятся вам больше всего». В этой категории победу одержала Devil May Cry 5, набрав 15 157 голосов, обойдя Dino Crisis (10 978 голосов) и Resident Evil 4 Remake (9 017 голосов). В разделе «Любимый персонаж Capcom» в очередной раз отличился Devil May Cry: с результатом 26 874 голоса победил Данте, опередив самого Леона Скотта Кеннеди с 23 417 голосами.
В общей сложности в опросе Capcom приняли участие 254 148 человек.
В детстве зачетная игра была
ну так само собой! все хотят глянуть на обновлённую попу Регины
Одна из самых любимых игр детства, поднажмите Капком)
"В общей сложности в опросе Capcom приняли участие 254 148 человек" - И подавляющее количество голосов из США и Японии, понятно..
Давно пора.
Оставшиеся резинки ремейкнут и доберутся до динозавров.
Да я бы даже рад был бы если они бы выпустили в подписку пс плюс расширенную в категорию классических игр 1 и 2 часть а лучше простой ремастер как резик 0 и 1 // Александр Долгополов
Всего одна удачная игра из 4х, не понимаю откуда такой ажиотаж
а потом будут плеватся ибо капком залезет под повестку... уже по эшли уже всё понятно куда всё пойдёт...
Где там повестка?
Хороший вопрос, японцы нашли девчёнку, в Японии, европейской внешности, сняли её для игры, передав её внешку, не изуродовав, как нынче это принято на западе))
Я уже не говорю про резик 3, где вообще взяли нашу русскую модель на внешность Джилл( хоть я и фанат старой внешки Джил)
Капком пока еще не такие дураки, знают что на самом деле нравится людям и что они покупают