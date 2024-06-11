Согласно опросу, проведенному Capcom, Dino Crisis стала самой желанной игрой для геймеров

В феврале этого года Capcom запустила соцопрос, в котором всем желающим предлагалось ответить на ряд вопросов, в том числе о том, по какой из представленных франшиз, включая Dino Crisis, они хотели бы увидеть сиквел или новую игру.

Не так давно голосование было завершено, а сегодня были обнародованы полученные результаты, из которых следует, что именно Dino Crisis стала самой желанной игрой для геймеров. Dino Crisis набрал 80 769 голосов, значительно опередив франшизу Mega Man с 63 395 голосами и Devil May Cry с 60 371. При этом за пределами тройки лидеров оказались такие всемирно известные франшизы, как Resident Evil, Darkstalkers, Ōkami, Onimusha, Breath of Fire и другие.

Также есть имена победителей и в других категориях, таких, как «Игры от Capcom, которые нравятся вам больше всего». В этой категории победу одержала Devil May Cry 5, набрав 15 157 голосов, обойдя Dino Crisis (10 978 голосов) и Resident Evil 4 Remake (9 017 голосов). В разделе «Любимый персонаж Capcom» в очередной раз отличился Devil May Cry: с результатом 26 874 голоса победил Данте, опередив самого Леона Скотта Кеннеди с 23 417 голосами.

В общей сложности в опросе Capcom приняли участие 254 148 человек.