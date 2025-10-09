Анонсировано закрытое альфа-тестирование стратегии Dinolords про средневековье и динозавров

Студия Northplay и издатель Ghost Ship Publishing объявили о старте регистрации на закрытое альфа-тестирование стратегии в реальном времени Dinolords. Подать заявку на участие можно через страницу игры в Steam. Разработчики планируют рассылать приглашения партиями, начиная с конца октября.

Dinolords представляет собой гибрид RTS и экшена, в котором игрокам предстоит защищать средневековую Англию от вторжения датчан, использующих в бою динозавров. Игра сочетает элементы градостроительного симулятора, где нужно собирать ресурсы и возводить поселение, со стратегическими битвами. Игроки будут строить укрепления, командовать войсками и лично участвовать в сражениях, управляя своим лордом.

Целью закрытого альфа-тестирования является сбор отзывов от игроков для дальнейшего развития проекта. Участникам будет доступен небольшой срез игры, включающий обучающую миссию из трех частей, четыре карты и два игровых режима. Также будет представлена ранняя версия кампании с прогрессией между уровнями. Разработчики отмечают, что все элементы находятся на разных стадиях готовности и могут измениться на основе полученной обратной связи.

В Dinolords игроки будут не только сражаться, но и развивать свое поселение, улучшать здания и автоматизировать производство. Одной из ключевых особенностей станет модульная система строительства замков. Сюжет игры основан на альтернативной истории, где в 985 году нашей эры были обнаружены яйца динозавров, что навсегда изменило ход средневековых войн.

Игра выйдет в раннем доступе, точная дата релиза пока не объявлена. Русский язык на данный момент не поддерживается.