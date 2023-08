Преданный фанат продолжает работать над исправлением Disciples 2 ©

Прошел 21 год с момента выхода Disciples II: Dark Prophecy, и тем не менее для многих геймеров эта игра остается одной из лучших пошаговых фэнтезийных стратегий. Одним из фанатов этого проекта является творческий поклонник с ником Birdy. С 2018 года он занимается разработкой проекта Rise of the Mod, который недавно получил обновление.

Rise of the Mod - это модификация, разработанная для игры Disciples II: The Rise of the Elves. Проект выступает в качестве неофициального патча. Автор исправил практически все ошибки и недочеты, оставленные разработчиками оригинала, а также значительно улучшил баланс игрового процесса, основываясь на многолетнем опыте фанатского сообщества. Эти изменения он сделал для того, чтобы фракции стали более разнообразными, а игра с ними - более свободной.

Новый релиз мода имеет номер 2.1 и является первым обновлением за последние два с лишним года. Долгое время казалось, что Birdy прекратил работу над этим проектом и версия 2.0 станет последней. К счастью, это оказалось не так. Скачать его можно отсюда.

В версии 2.1 внесено несколько сотен балансных улучшений, как в войска, так и в заклинания. Автор также восстановил юнитов-оборотней, которые были вырезаны несколько лет назад. Кроме того, исправлено множество технических ошибок.

Балансовые изменения настолько велики, что новая версия мода не совместима со старыми сохранениями состояния игры. Поэтому, если у вас еще идет игровой процесс, пожалуйста, завершите его перед установкой обновления.

Напомним, что проект, продающийся в Steam под названием Disciples 2: The Rise of the Elves, на самом деле представляет собой бандл, содержащий как базовую версию игры, так и содержимое дополнения Rise of the Elves. Игра имеет солидный возраст, поэтому если вы хотите играть в нее сегодня, стоит установить модификацию OpenGL Wrapper, которая исправляет графические проблемы, возникающие на современных ПК и операционных системах, а также добавляет поддержку высоких широкоэкранных разрешений.