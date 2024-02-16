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Disco Elysium 15.10.2019
Адвенчура, Ролевая, Инди, Вид сверху
8.8 691 оценка

Разработчик Disco Elysium о руководстве студии: "Они не художники, они профессиональные ублюдки"

Procy_on
Новости

Вчера появилось сообщение о том, что ZA/UM, студия, стоящая за CRPG 2019 года Disco Elysium, отменила еще один неанонсированный проект. Эта отмена, уже третья после сложного раскола между творческими талантами и владельцами студии.

Теперь, Арго Туулик, последний оставшийся в студии сценарист, работавший над Disco Elysium, и сам стоящий в очереди на увольнение, говорит, что, по его мнению, ZA/UM "навсегда останется студией одной игры". Туулик говорит, что "личности ZA/UM, культурное движение, оставили корпоративное тело позади, как король Кобра, выползающий из своей мертвой кожи".

Туулик не слишком уважает руководство студии, заявляя, что "именно люди сверху - ублюдки в парусиновых туфлях и бабочках - поимели Гарри, поимели Ким, [...] поимели Элизиум, поимели и нас с вами. Они не художники, они профессиональные ублюдки".

В основе трудностей ZA/UM лежат обвинения в том, что акции студии были приобретены обманным путем, чтобы получить контрольный пакет акций компании. До создания Disco Elysium ZA/UM была творческим коллективом, но новые инвестиции в студию, похоже, требовали гораздо большей отдачи, чем та, на которую были рассчитаны творческие основы. Это привело к отменам и уходам из студии, что, похоже, выпотрошило ее творческую душу. Заявление Туулика говорит о том, что творческие силы, стоящие за игрой, перешли на новую ступень и, возможно, в будущем будут творить вместе под новым именем, но сама студия, несмотря на свой невероятный дебют, скорее всего, больше никогда не выпустит игру.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Mad_cloud

Печально это все

5
golumen

не, классно что быстро поняли, не стали играть в рабство и рождать мусор

1
MadPyramus

Если они в остальные свои проэкты понапхали столько-же словарного поноса, постоянных политических дебат, десять надоедливых субличностей ГГ, и унылый геймплей - то я не удивлён что их проэкты отменяют, а их самих увольняют. Ну очень на любителя товар, хотя по-началу кажется что у ГГ столько возможностей и свободы выбора, которые на самом деле приводят к очень малому, или же просто-напросто к провалу/смерти.

-1