Разработчик Disco Elysium о руководстве студии: "Они не художники, они профессиональные ублюдки"

Вчера появилось сообщение о том, что ZA/UM, студия, стоящая за CRPG 2019 года Disco Elysium, отменила еще один неанонсированный проект. Эта отмена, уже третья после сложного раскола между творческими талантами и владельцами студии.
Теперь, Арго Туулик, последний оставшийся в студии сценарист, работавший над Disco Elysium, и сам стоящий в очереди на увольнение, говорит, что, по его мнению, ZA/UM "навсегда останется студией одной игры". Туулик говорит, что "личности ZA/UM, культурное движение, оставили корпоративное тело позади, как король Кобра, выползающий из своей мертвой кожи".
Туулик не слишком уважает руководство студии, заявляя, что "именно люди сверху - ублюдки в парусиновых туфлях и бабочках - поимели Гарри, поимели Ким, [...] поимели Элизиум, поимели и нас с вами. Они не художники, они профессиональные ублюдки".
В основе трудностей ZA/UM лежат обвинения в том, что акции студии были приобретены обманным путем, чтобы получить контрольный пакет акций компании. До создания Disco Elysium ZA/UM была творческим коллективом, но новые инвестиции в студию, похоже, требовали гораздо большей отдачи, чем та, на которую были рассчитаны творческие основы. Это привело к отменам и уходам из студии, что, похоже, выпотрошило ее творческую душу. Заявление Туулика говорит о том, что творческие силы, стоящие за игрой, перешли на новую ступень и, возможно, в будущем будут творить вместе под новым именем, но сама студия, несмотря на свой невероятный дебют, скорее всего, больше никогда не выпустит игру.
Печально это все
не, классно что быстро поняли, не стали играть в рабство и рождать мусор
Если они в остальные свои проэкты понапхали столько-же словарного поноса, постоянных политических дебат, десять надоедливых субличностей ГГ, и унылый геймплей - то я не удивлён что их проэкты отменяют, а их самих увольняют. Ну очень на любителя товар, хотя по-началу кажется что у ГГ столько возможностей и свободы выбора, которые на самом деле приводят к очень малому, или же просто-напросто к провалу/смерти.