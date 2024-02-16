Разработчик Disco Elysium о руководстве студии: "Они не художники, они профессиональные ублюдки"

Вчера появилось сообщение о том, что ZA/UM, студия, стоящая за CRPG 2019 года Disco Elysium, отменила еще один неанонсированный проект. Эта отмена, уже третья после сложного раскола между творческими талантами и владельцами студии.



Теперь, Арго Туулик, последний оставшийся в студии сценарист, работавший над Disco Elysium, и сам стоящий в очереди на увольнение, говорит, что, по его мнению, ZA/UM "навсегда останется студией одной игры". Туулик говорит, что "личности ZA/UM, культурное движение, оставили корпоративное тело позади, как король Кобра, выползающий из своей мертвой кожи".

Туулик не слишком уважает руководство студии, заявляя, что "именно люди сверху - ублюдки в парусиновых туфлях и бабочках - поимели Гарри, поимели Ким, [...] поимели Элизиум, поимели и нас с вами. Они не художники, они профессиональные ублюдки".



В основе трудностей ZA/UM лежат обвинения в том, что акции студии были приобретены обманным путем, чтобы получить контрольный пакет акций компании. До создания Disco Elysium ZA/UM была творческим коллективом, но новые инвестиции в студию, похоже, требовали гораздо большей отдачи, чем та, на которую были рассчитаны творческие основы. Это привело к отменам и уходам из студии, что, похоже, выпотрошило ее творческую душу. Заявление Туулика говорит о том, что творческие силы, стоящие за игрой, перешли на новую ступень и, возможно, в будущем будут творить вместе под новым именем, но сама студия, несмотря на свой невероятный дебют, скорее всего, больше никогда не выпустит игру.