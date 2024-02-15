СМИ: Компания ZA/UM, издатель Disco Elysium, увольняет около четверти сотрудников и отменяет новую игру

Около 24 сотрудников компании ZA/UM, известной по Disco Elysium и увольнением её создателей, находятся под угрозой увольнения, сообщил портал GLHF, со ссылкой на свои источники в фирме. Это примерно четверть всего штата компании.

Вместе с увольнением был отменен и проект под кодовым названием X7, который был отдельным дополнением для Disco Elysium. В разговоре с сотрудниками президент ZA/UM Эд Томашевски якобы сказал, что X7 "была игрой, до завершения которой оставалось от одного до двух лет" и могла занять "больше времени и усилий, чем Disco Elysium".

Генеральный директор ZA/UM Илмар Компус сообщил сотрудникам о сокращениях в сообщении, полученным GLHF, написав, что увольнения коснутся в основном "команды X7, а также наших команд, не занимающихся разработкой, и проектов, не связанных с X7".

Согласно источникам портала, это уже третий крупный проект ZA/UM, отмененный или приостановленный за последние годы: сиквел Disco Elysium (кодовое название Y12) был снят с производства в 2022 году, а игра по новому научно-фантастическому проекту (кодовое название P1) был приостановлен в 2023 году.

Таким образом, в активной разработке остаются два проекта под кодовыми названиями C4 и M0, причем последний, как считается, связан с Disco Elysium.

Один из источников издания обвинил в сложившейся ситуации неумелое управление, заявив, что руководство "всегда вело себя так, будто у него есть враг, будь то старая команда Disco, пресса или даже люди, работающие в компании", и поэтому не ценило имеющиеся таланты, якобы предпочитая нанимать свежую кровь со стороны, а не продвигать сотрудников изнутри компании.

Другой источник сокрушался, что студия "превратилась в то самое, против чего выступала Disco Elysium. Там работают замечательные люди, и я желаю им только лучшего, но [...] я надеюсь, что это будет в другом месте".