В сеть утекла внутренняя сборка игры с исходным кодом Dishonored 2

На этот раз нас познакомят с теневыми интригами, происходящими спустя 15 лет после действий первой части. Игрокам безусловно знаком главный персонаж. Теневой воин, обладающий рядом необычных способностей. Как и все в этом мире он был вынужден поменяться, став не только сильнее, но и потеряв часть морали.

Выбор стоит за вами, каждая отдельная сюжетная ветвь может принять неожиданный поворот из-за одного вашего поступка, так что следить придется не только за скрытностью собственных действий, но и за тем, насколько сильно они меняют мир вокруг вас.