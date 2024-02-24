В сеть утекла внутренняя сборка игры с исходным кодом Dishonored 2

Как стало известно, сегодня в сеть утекла внутренняя сборка Dishonored 2, которая содержит исходный код игры. Размер сборки составляет 33,5 ГБ.
Для игроков такие утечки в первую очередь интересны тем, что позволяют подробно изучить файлы игры и узнать о том, что плинировали разработчики в игре. Так же часто в сборках для разработчиков остаются файлы и идеи, от которых разработчики отказались, но потенциально могут воспользоваться ими в продолжении.
Возможно что уже в скором времени нас ждут подробности касательно отмененных идей и проектов студии Arkane. Кроме того, благодаря исходному коду пользователи могут сильно модифицировать игру.
Dishonored 2 вышла в 2016-м году на Pc, PS4 и Xbox One. Игра получила высокие оценки критиков - средний балл игры составляет 88 баллов на Metacritic.
Фигасе..
Ничёси.