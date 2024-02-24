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Dishonored 2 11.11.2016
Экшен, Стелс, От первого лица, Стимпанк
8.8 2 683 оценки

В сеть утекла внутренняя сборка игры с исходным кодом Dishonored 2

AceTheKing
Новости

Как стало известно, сегодня в сеть утекла внутренняя сборка Dishonored 2, которая содержит исходный код игры. Размер сборки составляет 33,5 ГБ.

Для игроков такие утечки в первую очередь интересны тем, что позволяют подробно изучить файлы игры и узнать о том, что плинировали разработчики в игре. Так же часто в сборках для разработчиков остаются файлы и идеи, от которых разработчики отказались, но потенциально могут воспользоваться ими в продолжении.

Возможно что уже в скором времени нас ждут подробности касательно отмененных идей и проектов студии Arkane. Кроме того, благодаря исходному коду пользователи могут сильно модифицировать игру.

Dishonored 2 вышла в 2016-м году на Pc, PS4 и Xbox One. Игра получила высокие оценки критиков - средний балл игры составляет 88 баллов на Metacritic.

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