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Disney Dreamlight Valley 06.09.2022
Адвенчура, Другой симулятор, Условно-бесплатная
6.8 67 оценок

Свежее обновление для Disney Dreamlight Valley позволит игрокам посетить "Корпорацию монстров"

butcher69
Новости

Компания Gameloft выпустила новое обновление Disney Dreamlight Valley, которое идеально подходит для поклонников мультфильма Pixar "Корпорация монстров".

Обновление с соответствующим названием Laugh Floor стало продолжением предыдущих обновлений, в которых были представлены персонажи из таких диснеевских фильмов, как "Король Лев", а также декабрьского релиза 1.0, который также принес в игру первую часть платного контента расширения.

К счастью, новое обновление совершенно бесплатно (конечно, при условии, что вы являетесь владельцем игры), и оно посвящено "Корпорации монстров", а значит, вы можете с нетерпением ждать встречи с Майком и Салли во время своих приключений.

Конечно, обновление также принесло множество новых заданий, которые нужно выполнить, и они посвящены любимым монстрам Майку и Салли, которым нужно помочь с "различными заданиями, связанными со смехом".

В обновлении Laugh Floor в долине Дисней Дримлайт появится множество других возможностей. Полные примечания к обновлению Disney Dreamlight Valley Laugh Floor вы можете прочитать вот здесь. Потратьте немного времени, чтобы ознакомиться с ними, если хотите узнать обо всех нововведениях.

Disney Dreamlight Valley уже доступна на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

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