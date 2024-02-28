Свежее обновление для Disney Dreamlight Valley позволит игрокам посетить "Корпорацию монстров"

Компания Gameloft выпустила новое обновление Disney Dreamlight Valley, которое идеально подходит для поклонников мультфильма Pixar "Корпорация монстров".

Обновление с соответствующим названием Laugh Floor стало продолжением предыдущих обновлений, в которых были представлены персонажи из таких диснеевских фильмов, как "Король Лев", а также декабрьского релиза 1.0, который также принес в игру первую часть платного контента расширения.

К счастью, новое обновление совершенно бесплатно (конечно, при условии, что вы являетесь владельцем игры), и оно посвящено "Корпорации монстров", а значит, вы можете с нетерпением ждать встречи с Майком и Салли во время своих приключений.

Конечно, обновление также принесло множество новых заданий, которые нужно выполнить, и они посвящены любимым монстрам Майку и Салли, которым нужно помочь с "различными заданиями, связанными со смехом".

В обновлении Laugh Floor в долине Дисней Дримлайт появится множество других возможностей. Полные примечания к обновлению Disney Dreamlight Valley Laugh Floor вы можете прочитать вот здесь. Потратьте немного времени, чтобы ознакомиться с ними, если хотите узнать обо всех нововведениях.

Disney Dreamlight Valley уже доступна на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.