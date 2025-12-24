Разработчики Dispatch опасались, что Аарон Пол больше не захочет с ними работать

Создатели игры Dispatch заявили в интервью Eurogamer, что они были рады, но и удивлены возможности снова поработать с Аароном Полом, звездой сериала «Во все тяжкие», после того, как пригласили его сыграть главного героя в этой сюжетной игре.

Они признают, что опасались, что он больше не захочет с ними сотрудничать после длительного процесса записи, но Пол с энтузиазмом отнёсся к возможности вернуться, если такая возможность представится.

Разработчики особенно ценят его страсть к проекту и положительное влияние его игры на тон и глубину сюжета, оставляя открытой возможность его участия в будущем контенте, связанном с Dispatch.