Состоялся релиз третьего и четвёртого эпизодов комедийной игры Dispatch

Студия AdHoc, основанная бывшими разработчиками Telltale Games, выпустила третий и четвёртый эпизоды комедийной игры Dispatch, рассказывающей о работе диспетчера супергеройского агентства. Эпизоды называются "Текучка" и "Реформа".
В игре рассказывается про Роберта Робертсона, который пытается починить супергеройскую броню, чтобы как можно скорее вернуться к защите жителей Лос-Анджелеса. Временно ему приходится руководить командой бывших злодеев и пытаться найти к ним подход.
В будущем игра получит ещё четыре главы - их релиз намечен на 5 и 12 ноября. Все эпизоды входят в единый сезон и не требуют отдельной покупки. Dispatch доступна на PC и PS5.
Блин хорошие игры в этой компанией были (Telltale Games) я все все игры даже новая игра the expanse: a telltale Series поиграл, жаль распалась (банкрот), а так бы и дальше делала бы эх(((((
Это тоже вроде нечего игра,правда только начал играть,посмотрим
Что-то прям хвалят эту игру. Так и не понял, как она играется, так как никаких видосов даже не смотрел
так же как все игры жанра интерактивное кино, но тут с элементами так скажем стратегии.
Ааа, я думал что-то вроде Detroit become human, так как только в данном жанре всего в одну игру играл
ну так то Детройт как раз интерактивное кино и есть.
к слову могу посоветовать к прохождению The Dark Pictures (там 3 игры)
весьма занимательные.
Хорошая компания была. Надеюсь выходцы смогут построить новую историю.