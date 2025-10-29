Состоялся релиз третьего и четвёртого эпизодов комедийной игры Dispatch

Студия AdHoc, основанная бывшими разработчиками Telltale Games, выпустила третий и четвёртый эпизоды комедийной игры Dispatch, рассказывающей о работе диспетчера супергеройского агентства. Эпизоды называются "Текучка" и "Реформа".

В игре рассказывается про Роберта Робертсона, который пытается починить супергеройскую броню, чтобы как можно скорее вернуться к защите жителей Лос-Анджелеса. Временно ему приходится руководить командой бывших злодеев и пытаться найти к ним подход.

В будущем игра получит ещё четыре главы - их релиз намечен на 5 и 12 ноября. Все эпизоды входят в единый сезон и не требуют отдельной покупки. Dispatch доступна на PC и PS5.