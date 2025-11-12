ЧАТ ИГРЫ
Dispatch 22.10.2025
Экшен, Адвенчура, Юмор
8.2 254 оценки

Состоялся релиз заключительных эпизодов Dispatch

monk70 monk70

Пришло время узнать, чем закончится Dispatch. Интерактивная история супергероев захватила игроков с момента выхода первых эпизодов несколько недель назад. И вот теперь два последних эпизода — 7 и 8 — доступны на ПК (Steam) и PlayStation 5.

Dispatch — это повествовательная комедийная история о супергероях, рассказывающая о Роберте Робертсоне, бывшем супергерое, вынужденном работать в офисе в Superhero Dispatch Network после того, как его меха-костюм был уничтожен в бою. Последние два эпизода знаменуют собой кульминацию истории Роберта, эмоционально завершая сезон, который в последние недели заставлял игроков смеяться, гадать и обсуждать варианты романтических отношений.

После выхода 22 октября Dispatch стал одним из самых продаваемых проектов 2025 года: всего за десять дней после запуска было продано более миллиона копий. Эпизодическая модель продолжает приносить свои плоды: пиковое количество одновременных игроков в Steam выросло с более чем 12 000 на старте до 66 000 к середине сезона и превысило 131 000 с выходом 5-го и 6-го эпизодов. Dispatch получила 95% положительных отзывов в Steam, рекордный рейтинг 4,95 из 5 в PS Store и 9,4 из 10 на IMDb, что позволило игре найти отклик как у давних поклонников сюжетных игр, так и у новичков.

Полный сезон Dispatch уже доступен на ПК (Steam) и PlayStation 5.

Комментарии:  15
ThinFalco

Мощно ты серанул😁

Summor Ner

Урааа, наконец-то. Врываемся в лучшую игру 2025 года.🥳

st1421

Земской сбор лучшая!

agula98

Это мы пиратим, а через 10 лет возьмём бандо со всеми 10 сезонами с 90% скидочкой

Kokoprime1991

Очередной шизик, который говорит о себе в множественном лице. Игра ОТЛИЧНАЯ и если понравилась, заслуживает своих денег. Хотя о чём с додо разговаривать.

st1421 Kokoprime1991

Пиццу теперь хочу...

Hanzо st1421

Бля... Пицца...

CyberDark

Ну шо кто уже прошел, Малеволу таки нельзя заромансить? :(

Tiger Goose

Кто это?

ThinFalco

Если нельзя,то странно

AndraDe_Bayray ThinFalco

нельзя, только две линии, Ниверма либо блейдз

Беккер5443

🤟🏿🤟🏿🤟🏿🤟🏿🤟🏿🤟🏿🤑🤑🤑🤑🤑