Состоялся релиз заключительных эпизодов Dispatch

Пришло время узнать, чем закончится Dispatch. Интерактивная история супергероев захватила игроков с момента выхода первых эпизодов несколько недель назад. И вот теперь два последних эпизода — 7 и 8 — доступны на ПК (Steam) и PlayStation 5.

Dispatch — это повествовательная комедийная история о супергероях, рассказывающая о Роберте Робертсоне, бывшем супергерое, вынужденном работать в офисе в Superhero Dispatch Network после того, как его меха-костюм был уничтожен в бою. Последние два эпизода знаменуют собой кульминацию истории Роберта, эмоционально завершая сезон, который в последние недели заставлял игроков смеяться, гадать и обсуждать варианты романтических отношений.

После выхода 22 октября Dispatch стал одним из самых продаваемых проектов 2025 года: всего за десять дней после запуска было продано более миллиона копий. Эпизодическая модель продолжает приносить свои плоды: пиковое количество одновременных игроков в Steam выросло с более чем 12 000 на старте до 66 000 к середине сезона и превысило 131 000 с выходом 5-го и 6-го эпизодов. Dispatch получила 95% положительных отзывов в Steam, рекордный рейтинг 4,95 из 5 в PS Store и 9,4 из 10 на IMDb, что позволило игре найти отклик как у давних поклонников сюжетных игр, так и у новичков.

Полный сезон Dispatch уже доступен на ПК (Steam) и PlayStation 5.