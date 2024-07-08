Аркадный гоночный платформер Distance выйдет 9 июля на PS5 и PS4

Refract выпустит аркадный гоночный платформер Distance для PlayStation 5 и PlayStation 4 9 июля. Distance — это не просто гонка; это путешествие, наполненное опасными скоростями, трюками, бросающими вызов гравитации, и неустанным стремлением к неизведанному.
Distance, сочетающая интенсивность аркадных гонок с ловкостью паркура, переносит вас в залитый неоном мир, окутанный тайной. Быстро адаптируйтесь, используя способности вашего автомобиля прыгать, переворачиваться и летать, чтобы преодолеть смертельные опасности и выжить.
Distance — духовный преемник отмеченной наградами игры Nitronic Rush, созданной в Технологическом институте DigiPen. Она получила широкую известность за свою инновационную механику, визуальный стиль, аудиодизайн и атмосферу.
Distance впервые вышла в раннем доступе для ПК через Steam 9 декабря 2014 г., а полный релиз состоялся 18 сентября 2018 г. Версия для PlayStation 4 была анонсирована в декабре 2014 г., а версия для PlayStation VR — в декабре 2015 г.
Оперативненько.