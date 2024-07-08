Аркадный гоночный платформер Distance выйдет 9 июля на PS5 и PS4

Это непростые гонки, это новая философия, переосмысление жанра, созданное в недрах студии Refract. Погрузитесь в футуристический мир, в котором заезды на мощных машинах перестали быть чем-то соревновательным, да и сами автомобили потеряли свой прежний вид.

Начнем с того, что каждый динамичный заезд содержит в себе одну цель - выжить, уложившись в самый короткий промежуток времени. А умереть вам помогут различные преграды, расставленные за каждым поворотом. Начиная банальными стенами и заканчивая лазерными резаками, что оставят от болида будущего лишь высокотехнологичные ломтики. Кроме того, полные неона трассы изобилуют мертвыми петлями и огромными обрывами.

Если с первым все ясно, то со вторым придется разобраться. Дело в том, что здесь автомобили научились не только преодолевать скорость звука, при этом меняя плоскости, но и делать это прямо в воздухе. Более того, все эти возможности необязательно испытывать в одиночку. Полны решимости? Отправляйтесь в онлайн!