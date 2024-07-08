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Distance 09.12.2014
Аркада, Мультиплеер, Инди, Гонки, Киберпанк, Виртуальная реальность
8.1 114 оценок

Аркадный гоночный платформер Distance выйдет 9 июля на PS5 и PS4

monk70
Новости

Refract выпустит аркадный гоночный платформер Distance для PlayStation 5 и PlayStation 4 9 июля. Distance — это не просто гонка; это путешествие, наполненное опасными скоростями, трюками, бросающими вызов гравитации, и неустанным стремлением к неизведанному.

Distance, сочетающая интенсивность аркадных гонок с ловкостью паркура, переносит вас в залитый неоном мир, окутанный тайной. Быстро адаптируйтесь, используя способности вашего автомобиля прыгать, переворачиваться и летать, чтобы преодолеть смертельные опасности и выжить.

Distance — духовный преемник отмеченной наградами игры Nitronic Rush, созданной в Технологическом институте DigiPen. Она получила широкую известность за свою инновационную механику, визуальный стиль, аудиодизайн и атмосферу.

Distance впервые вышла в раннем доступе для ПК через Steam 9 декабря 2014 г., а полный релиз состоялся 18 сентября 2018 г. Версия для PlayStation 4 была анонсирована в декабре 2014 г., а версия для PlayStation VR — в декабре 2015 г.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Кроллег
Версия для PlayStation 4 была анонсирована в декабре 2014 г

Оперативненько.

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