Авторы российского ролевого экшена Distortion рассказали о сходствах с "Ведьмаком" и уникальных отличиях игры

В последнее время отечественная игровая индустрия не перестает радовать проектами, которые способны легко конкурировать с западными крупнобюджетными ААА-играми. Многие из них все еще находятся в активной разработке, но уже интригуют эпическими масштабами и будущими возможностями. Одним из таких потенциальных российских хитов может стать ролевой экшен Distortion от московской студии Game Art Pioneers, который создается на технологическом движке Unreal Engine 5 с бюджетом около 100 миллионов долларов. Недавно разработчики игры дали развернутое интервью IGM, где раскрыли больше подробностей о проекте.
В Game Art Pioneers сразу признались, что правила мира и некоторые игровые элементы Distortion во многом черпают свое вдохновение с самых лучших представителей жанра RPG. При создании игры разработчики брали лучшие элементы из "Ведьмака", "Скаерима" и других игр, чтобы создать уникальный качественный российский эпос.
По словам разработчиков, игроков в Distortion будет ждать масштабный мир с живым наполнением, который будет жить своей жизнью. В студии еще до конца не определились со структурой мира, но обещают немаленькие по размерам локации от 1х1 км до 8х8 км. Игроки смогут отправиться в приключение вместе с 8 персонажами, каждый из которых будет обладать уникальной историей и возможностями для прокачки. Развитие героев, к слову, будет реализовано по аналогии с играми серии The Elder Scrolls. В Distortion навыки будут улучшаться в зависимости от частоты и эффективности их использования, а персонаж может обладать различными дополнительными социальными навыками, полезными для прохождения.
Другие подробности Distortion из интервью:
- Distortion — большая эпическая RPG в сеттинге пост-киберпанка. Действия игры разворачиваются на планете Хлоя-Ахея в далеком будущем, когда люди покинули Землю в поисках лучшей жизни, но столкнулись с большими неприятностями;
- В игре не будет привычной завязки. Игроков ставят перед фактом наступающего апокалипсиса, постепенно раскрывая героев и знакомя с окружающим миром;
- В игре будет 8 заготовленных персонажей. Создать своего героя не получится, но каждый из представленных будет уникальным;
- В игре будет много факторов, которые определяют некоторые события, но в большей степени сюжет будет линейным;
- Большая вариативность событий будет встречаться в побочных активностях;
- Игра обладает высокой реиграбельностью, поскольку игроки могут не успеть выполнить все доступные задания и второстепенные занятия;
- Карта мира в Distortion будет открываться постепенно. Студия еще обсуждает возможность создания полностью открытого мира;
- В игре реализовано большое количество объектов интереса и стратегических элементов, с которыми можно по-разному взаимодействовать. Плюс к этому есть привычные элементы для ролевой игры: торговцы, города и другие социальные активности;
- Мир Distortion будет жить своей жизнью. Игроки вольны будут выбирать, чем заняться в игре. Можно будет посвятить себя уничтожению монстров или остановиться на обычной рыбалке;
- Древо прокачки будет в общем похоже на Dragon Age, а механика улучшения способностей схожа с The Elder Scrolls;
- В игре можно будет сражаться как с монстрами, так и с людьми. Монстры способны эволюционировать, подстраиваясь под стиль игрока, а люди в целом будут сложными противниками на любом этапе;
- В Distortion будет расчлененка, постельные сцены и грубые выражения, поэтому рейтинг у игры "18+". Однако игроки могут отключить чувствительный контент через настройки;
Выход Distortion в ранний доступ на ПК запланирован на 2025-2026 год. Ранняя версия игры будет включать в себя отдельную часть сюжетной кампании, как было с ранним доступом Baldur's Gate 3. Через обновления разработчики обещают корректировать баланс, исправлять ошибки и улучшать геймплей игры, основываясь на отзывах игроков. Когда с частью игрового процесса будет покончено, разработчики обещают регулярно выпускать сюжетные расширения, длительность которых может достигать 20 часов.
Здесь русский дух, здесь Русью пахнет.
Походка у тяночки топовая.
Ну ждем....эдак лет через 15.
"Одним из таких потенциальных российских хитов может стать ролевой экшен Distortion от московской студии Game Art Pioneers, который создается на технологическом движке Unreal Engine 5"
Надеюсь, у наших всё получится и на релизе будет достойная игра. Время всё расставит на свои места.
Прикольно!!! Ждём!!!
Что-то интересное.
Скаерим?
Смотрю в окно и думаю о том
Что день сегодня будет необычный
Наверно буду я в засаде за кустом
Под скорлупой ну как желток яичный
Смутный конкурент.
Ну выглядит интересно и амбициозно! Но что-то уже такое ведь было недавно...якуты тянули, тянули и не затянули!
Даже у этой игры уже есть гемплей в отличии от Смуты. Удачи парням, выглядит многообещающе.
Березки...
Опять какой-то мод на Скайрим за игру выдают.
Не стоит вдохновляться ведьмаком, так как rpg элементов в нём кот наплакал, столько же, сколько в far cry 3, а вот с геймплеем очень серьёзные проблемы, особенно с боëвкой, нужно сделать что-то своё, нанят очень талантливых художников и лучше вдохновиться геймплеем из игр The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Elden Ring, там хоть думать надо, а сильки и кровятину прикрутить дело второстепенное, главное интересный геймплей.
такой анимации движения даже в играх 18+ нет ....
так это на одну полку с гардариками и бюджет "одинаковый" ....
им понадобится много туалетной бумаги...
Гардарика это из фильма про викингов?