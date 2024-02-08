Авторы российского ролевого экшена Distortion рассказали о сходствах с "Ведьмаком" и уникальных отличиях игры

В последнее время отечественная игровая индустрия не перестает радовать проектами, которые способны легко конкурировать с западными крупнобюджетными ААА-играми. Многие из них все еще находятся в активной разработке, но уже интригуют эпическими масштабами и будущими возможностями. Одним из таких потенциальных российских хитов может стать ролевой экшен Distortion от московской студии Game Art Pioneers, который создается на технологическом движке Unreal Engine 5 с бюджетом около 100 миллионов долларов. Недавно разработчики игры дали развернутое интервью IGM, где раскрыли больше подробностей о проекте.

В Game Art Pioneers сразу признались, что правила мира и некоторые игровые элементы Distortion во многом черпают свое вдохновение с самых лучших представителей жанра RPG. При создании игры разработчики брали лучшие элементы из "Ведьмака", "Скаерима" и других игр, чтобы создать уникальный качественный российский эпос.

По словам разработчиков, игроков в Distortion будет ждать масштабный мир с живым наполнением, который будет жить своей жизнью. В студии еще до конца не определились со структурой мира, но обещают немаленькие по размерам локации от 1х1 км до 8х8 км. Игроки смогут отправиться в приключение вместе с 8 персонажами, каждый из которых будет обладать уникальной историей и возможностями для прокачки. Развитие героев, к слову, будет реализовано по аналогии с играми серии The Elder Scrolls. В Distortion навыки будут улучшаться в зависимости от частоты и эффективности их использования, а персонаж может обладать различными дополнительными социальными навыками, полезными для прохождения.

Другие подробности Distortion из интервью:

Distortion — большая эпическая RPG в сеттинге пост-киберпанка. Действия игры разворачиваются на планете Хлоя-Ахея в далеком будущем, когда люди покинули Землю в поисках лучшей жизни, но столкнулись с большими неприятностями;

В игре не будет привычной завязки. Игроков ставят перед фактом наступающего апокалипсиса, постепенно раскрывая героев и знакомя с окружающим миром;

В игре будет 8 заготовленных персонажей. Создать своего героя не получится, но каждый из представленных будет уникальным;

В игре будет много факторов, которые определяют некоторые события, но в большей степени сюжет будет линейным;

Большая вариативность событий будет встречаться в побочных активностях;

Игра обладает высокой реиграбельностью, поскольку игроки могут не успеть выполнить все доступные задания и второстепенные занятия;

Карта мира в Distortion будет открываться постепенно. Студия еще обсуждает возможность создания полностью открытого мира;

В игре реализовано большое количество объектов интереса и стратегических элементов, с которыми можно по-разному взаимодействовать. Плюс к этому есть привычные элементы для ролевой игры: торговцы, города и другие социальные активности;

Мир Distortion будет жить своей жизнью. Игроки вольны будут выбирать, чем заняться в игре. Можно будет посвятить себя уничтожению монстров или остановиться на обычной рыбалке;

Древо прокачки будет в общем похоже на Dragon Age, а механика улучшения способностей схожа с The Elder Scrolls;

В игре можно будет сражаться как с монстрами, так и с людьми. Монстры способны эволюционировать, подстраиваясь под стиль игрока, а люди в целом будут сложными противниками на любом этапе;

В Distortion будет расчлененка, постельные сцены и грубые выражения, поэтому рейтинг у игры "18+". Однако игроки могут отключить чувствительный контент через настройки;

Выход Distortion в ранний доступ на ПК запланирован на 2025-2026 год. Ранняя версия игры будет включать в себя отдельную часть сюжетной кампании, как было с ранним доступом Baldur's Gate 3. Через обновления разработчики обещают корректировать баланс, исправлять ошибки и улучшать геймплей игры, основываясь на отзывах игроков. Когда с частью игрового процесса будет покончено, разработчики обещают регулярно выпускать сюжетные расширения, длительность которых может достигать 20 часов.