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об игре
Distortion 2025 г.
Ролевая, Стратегия
5.7 16 оценок

Авторы российского ролевого экшена Distortion рассказали о сходствах с "Ведьмаком" и уникальных отличиях игры

Gutsz
Новости

В последнее время отечественная игровая индустрия не перестает радовать проектами, которые способны легко конкурировать с западными крупнобюджетными ААА-играми. Многие из них все еще находятся в активной разработке, но уже интригуют эпическими масштабами и будущими возможностями. Одним из таких потенциальных российских хитов может стать ролевой экшен Distortion от московской студии Game Art Pioneers, который создается на технологическом движке Unreal Engine 5 с бюджетом около 100 миллионов долларов. Недавно разработчики игры дали развернутое интервью IGM, где раскрыли больше подробностей о проекте.

В Game Art Pioneers сразу признались, что правила мира и некоторые игровые элементы Distortion во многом черпают свое вдохновение с самых лучших представителей жанра RPG. При создании игры разработчики брали лучшие элементы из "Ведьмака", "Скаерима" и других игр, чтобы создать уникальный качественный российский эпос.

По словам разработчиков, игроков в Distortion будет ждать масштабный мир с живым наполнением, который будет жить своей жизнью. В студии еще до конца не определились со структурой мира, но обещают немаленькие по размерам локации от 1х1 км до 8х8 км. Игроки смогут отправиться в приключение вместе с 8 персонажами, каждый из которых будет обладать уникальной историей и возможностями для прокачки. Развитие героев, к слову, будет реализовано по аналогии с играми серии The Elder Scrolls. В Distortion навыки будут улучшаться в зависимости от частоты и эффективности их использования, а персонаж может обладать различными дополнительными социальными навыками, полезными для прохождения.

Другие подробности Distortion из интервью:

  • Distortion — большая эпическая RPG в сеттинге пост-киберпанка. Действия игры разворачиваются на планете Хлоя-Ахея в далеком будущем, когда люди покинули Землю в поисках лучшей жизни, но столкнулись с большими неприятностями;
  • В игре не будет привычной завязки. Игроков ставят перед фактом наступающего апокалипсиса, постепенно раскрывая героев и знакомя с окружающим миром;
  • В игре будет 8 заготовленных персонажей. Создать своего героя не получится, но каждый из представленных будет уникальным;
  • В игре будет много факторов, которые определяют некоторые события, но в большей степени сюжет будет линейным;
  • Большая вариативность событий будет встречаться в побочных активностях;
  • Игра обладает высокой реиграбельностью, поскольку игроки могут не успеть выполнить все доступные задания и второстепенные занятия;
  • Карта мира в Distortion будет открываться постепенно. Студия еще обсуждает возможность создания полностью открытого мира;
  • В игре реализовано большое количество объектов интереса и стратегических элементов, с которыми можно по-разному взаимодействовать. Плюс к этому есть привычные элементы для ролевой игры: торговцы, города и другие социальные активности;
  • Мир Distortion будет жить своей жизнью. Игроки вольны будут выбирать, чем заняться в игре. Можно будет посвятить себя уничтожению монстров или остановиться на обычной рыбалке;
  • Древо прокачки будет в общем похоже на Dragon Age, а механика улучшения способностей схожа с The Elder Scrolls;
  • В игре можно будет сражаться как с монстрами, так и с людьми. Монстры способны эволюционировать, подстраиваясь под стиль игрока, а люди в целом будут сложными противниками на любом этапе;
  • В Distortion будет расчлененка, постельные сцены и грубые выражения, поэтому рейтинг у игры "18+". Однако игроки могут отключить чувствительный контент через настройки;

Выход Distortion в ранний доступ на ПК запланирован на 2025-2026 год. Ранняя версия игры будет включать в себя отдельную часть сюжетной кампании, как было с ранним доступом Baldur's Gate 3. Через обновления разработчики обещают корректировать баланс, исправлять ошибки и улучшать геймплей игры, основываясь на отзывах игроков. Когда с частью игрового процесса будет покончено, разработчики обещают регулярно выпускать сюжетные расширения, длительность которых может достигать 20 часов.

24
15
Distortion
2025 г.
Комментарии: 15
Ваш комментарий
TRADS80

Здесь русский дух, здесь Русью пахнет.

5
Bassota277

Походка у тяночки топовая.

Ну ждем....эдак лет через 15.

3
AllConforD

"Одним из таких потенциальных российских хитов может стать ролевой экшен Distortion от московской студии Game Art Pioneers, который создается на технологическом движке Unreal Engine 5"

Надеюсь, у наших всё получится и на релизе будет достойная игра. Время всё расставит на свои места.

3
askazanov

Прикольно!!! Ждём!!!

2
sergeu78

Что-то интересное.

0
hpi

Скаерим?

0
гуумафиний

Смотрю в окно и думаю о том

Что день сегодня будет необычный

Наверно буду я в засаде за кустом

Под скорлупой ну как желток яичный

0
Rаyden

Смутный конкурент.

0
KSNick

Ну выглядит интересно и амбициозно! Но что-то уже такое ведь было недавно...якуты тянули, тянули и не затянули!

0
6363

Даже у этой игры уже есть гемплей в отличии от Смуты. Удачи парням, выглядит многообещающе.

0
BlackGrou

Березки...

0
Spillik

Опять какой-то мод на Скайрим за игру выдают.

0
Vidgor-int

Не стоит вдохновляться ведьмаком, так как rpg элементов в нём кот наплакал, столько же, сколько в far cry 3, а вот с геймплеем очень серьёзные проблемы, особенно с боëвкой, нужно сделать что-то своё, нанят очень талантливых художников и лучше вдохновиться геймплеем из игр The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Elden Ring, там хоть думать надо, а сильки и кровятину прикрутить дело второстепенное, главное интересный геймплей.

0
Alex40001

такой анимации движения даже в играх 18+ нет ....

так это на одну полку с гардариками и бюджет "одинаковый" ....

им понадобится много туалетной бумаги...

-2
sergeu78

Гардарика это из фильма про викингов?

0