Объявлена дата выхода следующего DLC-бойца для файтинга DNF Duel

Компания Nexon объявила дату выхода следующего DLC-бойца для DNF Duel. Персонаж, получивший название Nen Master, является пятым и последним, который будет добавлен в игру в рамках сезонного пропуска, и появится 13 июня.

Судя по последнему трейлеру, Nen Master обладает множеством приемов, которые можно комбинировать друг с другом, кульминацией которых станет мощный финишный прием, уничтожающий врагов. Судя по всему, у персонажа есть выбор, какое суперудары использовать в своих комбо: одни выступают в роли небольших финишеров, а другие - в качестве расширителей комбо.

На данный момент неизвестно, будет ли продолжена поддержка DNF Duel в виде нового сезонного пропуска, или же Nen Master станет последним крупным дополнением к игре. DNF Duel доступна на ПК, PS4, PS5 и Nintendo Switch.