В свежем ролике DNF Duel показаны новый персонаж Спектр и новые механики в действии, но даты выхода нет ©

Сегодня компания Nexon выпустила новое видео с участием геймдиректора DNF Duel Рёсуке Кодани, посвященное будущему контенту для файтинга от Arc System Works.

Кодани представляет геймплей грядущего DLC-персонажа Spectre, а также сообщает подробности и рассказывает о грядущих изменениях в игровой механике.

Ожидается, что Spectre появится этим летом, но у нее пока нет даты выхода, то же самое касается и обновления геймплея. Напомним, что второй персонаж появится осенью, новый персонаж и новый этап - зимой, а два новых персонажа выйдут в 2024 году. Об этом было объявлено еще в мае, но разработчик был довольно молчалив, кроме коротких выступлений, в которых сообщались подробности о самой Spectre и грядущих изменениях.

Пока ничего не известно о новых персонажах, кроме того, что у каждого из них будет свой уникальный стиль боя, так что они не будут пересекаться с существующими бойцами.