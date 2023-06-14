DNF DUEL 28.06.2022
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В свежем ролике DNF Duel показаны новый персонаж Спектр и новые механики в действии, но даты выхода нет

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butcher69
Новости

Сегодня компания Nexon выпустила новое видео с участием геймдиректора DNF Duel Рёсуке Кодани, посвященное будущему контенту для файтинга от Arc System Works.

Кодани представляет геймплей грядущего DLC-персонажа Spectre, а также сообщает подробности и рассказывает о грядущих изменениях в игровой механике.

Ожидается, что Spectre появится этим летом, но у нее пока нет даты выхода, то же самое касается и обновления геймплея. Напомним, что второй персонаж появится осенью, новый персонаж и новый этап - зимой, а два новых персонажа выйдут в 2024 году. Об этом было объявлено еще в мае, но разработчик был довольно молчалив, кроме коротких выступлений, в которых сообщались подробности о самой Spectre и грядущих изменениях.

Пока ничего не известно о новых персонажах, кроме того, что у каждого из них будет свой уникальный стиль боя, так что они не будут пересекаться с существующими бойцами.

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