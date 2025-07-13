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Donkey Kong Bananza 17.07.2025
Экшен, От третьего лица
6.4 10 оценок

Nintendo знает о проблемах с производительностью в Donkey Kong Bananza

KoRnEr KoRnEr

Nintendo готовится выпустить вторую крупную эксклюзивную игру для Switch 2: Donkey Kong Bananza. Ранее на этой неделе команда разработчиков подтвердила, что разработка Donkey Kong Bananza началась на оригинальной Switch, как и Mario Kart World.

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Но почему они сделали её эксклюзивной, а не кросс-поколенческой? Вот ответ игрового директора Nintendo EPD Кадзуи Такахаси в интервью испанскому сайту Lavanguardia:

Как мы уже упоминали, мы хотели создать непрерывность цепочки разрушений, и для этого нам требовалось включить большое количество разрушаемых объектов. Это было возможно только на Nintendo Switch 2, которая позволяла размещать на экране так много элементов, а также использовать различные материалы и масштабные разрушения. Кроме того, чтобы усилить чувство удовлетворения от разрушения, мы вложили много усилий в эффекты и звуки, а также в внешний вид разрушаемых объектов.

Интервьюер отметил, что после непосредственного тестирования Donkey Kong Bananza в предварительной версии возникли проблемы с частотой кадров. Вот что сказал по этому поводу Такахаси:

Необходимо учитывать несколько факторов. Во-первых, мы намеренно использовали такие эффекты, как «удар-стоп» и «замедление», чтобы подчеркнуть столкновения. Во-вторых, поскольку мы используем воксельную технологию, бывают моменты, когда окружающая среда претерпевает серьёзные изменения и разрушения. Мы понимаем, что в такие моменты производительность может немного снижаться. Однако, как вы и сказали, в целом игра идёт плавно, а в моменты масштабных изменений мы ставили во главу угла увлекательность и удобство игры.

Похоже, их это совсем не беспокоит. На следующей неделе будет больше информации о серьёзности проблем с производительностью и об игре в целом, учитывая, что Nintendo выпускает Donkey Kong Bananza в четверг, 17 июля.

6
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
agula98

Консоль не успела выйти, а ее железо уже не тянет даже собственный эсклюзивы.Как обычно будем ждать эмулятор и пройдем лучшую версию

6
Нехтер Сеченов

там проц ну очень слабенький

2
fortuneismax Нехтер Сеченов

в твоих снах влажных, проц там самый обычный для сегодня, даже обгоняет большинство планшетов

2