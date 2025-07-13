Nintendo знает о проблемах с производительностью в Donkey Kong Bananza

Nintendo готовится выпустить вторую крупную эксклюзивную игру для Switch 2: Donkey Kong Bananza. Ранее на этой неделе команда разработчиков подтвердила, что разработка Donkey Kong Bananza началась на оригинальной Switch, как и Mario Kart World.

Но почему они сделали её эксклюзивной, а не кросс-поколенческой? Вот ответ игрового директора Nintendo EPD Кадзуи Такахаси в интервью испанскому сайту Lavanguardia:

Как мы уже упоминали, мы хотели создать непрерывность цепочки разрушений, и для этого нам требовалось включить большое количество разрушаемых объектов. Это было возможно только на Nintendo Switch 2, которая позволяла размещать на экране так много элементов, а также использовать различные материалы и масштабные разрушения. Кроме того, чтобы усилить чувство удовлетворения от разрушения, мы вложили много усилий в эффекты и звуки, а также в внешний вид разрушаемых объектов.

Интервьюер отметил, что после непосредственного тестирования Donkey Kong Bananza в предварительной версии возникли проблемы с частотой кадров. Вот что сказал по этому поводу Такахаси:

Необходимо учитывать несколько факторов. Во-первых, мы намеренно использовали такие эффекты, как «удар-стоп» и «замедление», чтобы подчеркнуть столкновения. Во-вторых, поскольку мы используем воксельную технологию, бывают моменты, когда окружающая среда претерпевает серьёзные изменения и разрушения. Мы понимаем, что в такие моменты производительность может немного снижаться. Однако, как вы и сказали, в целом игра идёт плавно, а в моменты масштабных изменений мы ставили во главу угла увлекательность и удобство игры.

Похоже, их это совсем не беспокоит. На следующей неделе будет больше информации о серьёзности проблем с производительностью и об игре в целом, учитывая, что Nintendo выпускает Donkey Kong Bananza в четверг, 17 июля.