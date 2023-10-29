Вышла игра Don't Scream - хоррор, в котором нельзя кричать

Инди-хоррор Don't Scream вышел в раннем доступе Steam 27 октября. Игра от семейной пары разработчиков Joure & Joe доступна и пользователям из России — со скидкой ее можно приобрести за 346 рублей.

Don't Scream примечательна своей концепцией: для ее запуска необходим микрофон. Если закричать во время прохождения, то игру придется начинать сначала.

Пользователи Steam хорошо приняли Don't Scream. 73% из 529 оставленных отзывов положительные.