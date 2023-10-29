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Don't Scream 27.10.2023
7.3 7 оценок

Вышла игра Don't Scream - хоррор, в котором нельзя кричать

Simple Jack
Новости

Инди-хоррор Don't Scream вышел в раннем доступе Steam 27 октября. Игра от семейной пары разработчиков Joure & Joe доступна и пользователям из России — со скидкой ее можно приобрести за 346 рублей.

Don't Scream примечательна своей концепцией: для ее запуска необходим микрофон. Если закричать во время прохождения, то игру придется начинать сначала.

Пользователи Steam хорошо приняли Don't Scream. 73% из 529 оставленных отзывов положительные.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
OculusMortem

Когда не хватает слов на новость - просто копируй целые абзацы друг за другом.

8
Real Slim Shady

0,1/3 игроков кричит во время скримеров и это делают лишь стримеры... То есть в эту игру полноценно поиграют только они.

2
AntonToxa

Она за 18 минут проходится

1