Вышла игра Don't Scream - хоррор, в котором нельзя кричать

Инди-хоррор Don't Scream вышел в раннем доступе Steam 27 октября. Игра от семейной пары разработчиков Joure & Joe доступна и пользователям из России — со скидкой ее можно приобрести за 346 рублей.
Don't Scream примечательна своей концепцией: для ее запуска необходим микрофон. Если закричать во время прохождения, то игру придется начинать сначала.
Пользователи Steam хорошо приняли Don't Scream. 73% из 529 оставленных отзывов положительные.
Когда не хватает слов на новость - просто копируй целые абзацы друг за другом.
0,1/3 игроков кричит во время скримеров и это делают лишь стримеры... То есть в эту игру полноценно поиграют только они.
Она за 18 минут проходится