Джон Ромеро выпустил свой новый эпизод Doom, Sigil 2, в честь 30-летия игры

30 лет назад, 10 декабря 1993 года, id Software выпустила условно-бесплатную версию своего шутера от первого лица Doom. Можно с уверенностью сказать, что игровая индустрия, а может быть, и весь мир уже никогда не был прежним, поскольку игра стала огромным хитом и помогла запустить целый жанр игр.

Сегодня, в 30-летие Doom, Джон Ромеро, один из создателей оригинальной игры, когда он работал в id, выпустил новый девятиуровневый эпизод для этой игры, Sigil 2, который он также создал. Это также продолжение Sigil, еще одного эпизода Doom, который он создал и выпустил в 2019 году.

Прорвав пентаграмму неуязвимости в последние мгновения SIGIL, эпизоде пять, вы оказываетесь не на победоносном пути назад, чтобы спасти Землю, а в хитрой ловушке Бафомета, катапультируемой в новую, гротескную область безжалостных мучений, бесконечных орд демонов, и натиска хэви-металлического хаоса!

Все девять новых уровней Sigil 2, кроме одного, включают в себя арену смертельного боя для многопользовательской игры. У Sigil 2 есть новое оформление, а также новый MIDI-саундтрек Джеймса Пэддока. Если у вас есть Doom, вы можете бесплатно загрузить небольшой эпизод Sigil 2 Doom размером 2 МБ на сайте Romero.com.