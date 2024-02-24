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Doom (1993) 10.12.1993
Экшен, Шутер, От первого лица
9.1 899 оценок

Husqvarna анонсировала новое обновление, которое позволит играть в DOOM на газонокосилках-роботах

Simple Jack
Новости

Husqvarna объявила о возможности запуска культовой игры Doom на своих газонокосилках-роботах NERA. Владельцы продукции могут зарегистрироваться для участия в игре, начиная с 9 апреля, после выпуска обновления программного обеспечения. Производитель отмечает, что версия, к которой получат доступ владельцы ее продукции, – это первый эпизод Doom под названием Knee-Deep in the Dead.

Однако следует отметить, что игра будет доступна только до 9 сентября и ограничится некоторыми рынками, такими как Великобритания, Австралия и Ирландия. Напомним, что в прошлом году Husqvarna уже устраивала многопользовательское соревнование 1v1 deathmatch на “газонной вечеринке” в честь 30-летия Doom.

Этот шаг стал еще одним примером необычного использования обыденного продукта для запуска легендарной игры, продолжая традицию экспериментов с Doom на различных устройствах.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Netro359

Более абсурдное сочетание ?

Наверно я получу сотню дизлайков, но на таком же уровне абсурда мне в голову приходит - игровой джойстик контрацептив xD

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