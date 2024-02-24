Husqvarna анонсировала новое обновление, которое позволит играть в DOOM на газонокосилках-роботах

Husqvarna объявила о возможности запуска культовой игры Doom на своих газонокосилках-роботах NERA. Владельцы продукции могут зарегистрироваться для участия в игре, начиная с 9 апреля, после выпуска обновления программного обеспечения. Производитель отмечает, что версия, к которой получат доступ владельцы ее продукции, – это первый эпизод Doom под названием Knee-Deep in the Dead.

Однако следует отметить, что игра будет доступна только до 9 сентября и ограничится некоторыми рынками, такими как Великобритания, Австралия и Ирландия. Напомним, что в прошлом году Husqvarna уже устраивала многопользовательское соревнование 1v1 deathmatch на “газонной вечеринке” в честь 30-летия Doom.

Этот шаг стал еще одним примером необычного использования обыденного продукта для запуска легендарной игры, продолжая традицию экспериментов с Doom на различных устройствах.