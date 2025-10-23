Культовый DOOM запустили в российском текстовом редакторе

Энтузиаст Михаил Орешкин, являющийся специалистом службы поддержки компании Р7 Офис, сумел запустить классический шутер DOOM 1993 года прямо внутри одноименного российского офисного пакета. Об этом сообщили сами разработчики программного обеспечения.

Эксперимент стал возможен благодаря гибкой архитектуре отечественного ПО. Игра работает через эмулятор DOS на JavaScript, который был интегрирован в редакторы с помощью системы плагинов. Такой подход позволяет встраивать в текстовый редактор, таблицы или презентации практически любые JS-приложения. За основу был взят открытый плагин от VNexus и TheDoggyBrad Software Labs, который адаптировали под экосистему Р7 Офис, оптимизировав размер окна и обновив интерфейс.

Игровой процесс и управление полностью соответствуют оригиналу. Кроме того, в тот же плагин были добавлены аркада Last Spartan и головоломка 2048.

Данный случай является еще одним примером в длинной череде запусков DOOM на самых нетипичных устройствах и программах. Ранее игру уже встраивали в Microsoft Excel, на графические калькуляторы и даже тесты на беременность, что сделало ее своеобразным стандартом для проверки возможностей различных программных и аппаратных сред.