Оригинальный DOOM запустили на кишечной палочке

В 2023 году аспирантка Лорен Рамлан из Массачусетского технологического института (MIT) создала программируемый «клеточный» дисплей и вывела на нем DOOM. Скорость и качество произведения оставляет желать лучшего, но ученая уже нашла варианты, как оптимизировать графику.

Суть проекта заключалась в том, чтобы заставить клетки кишечной палочки работать, как пиксели небольшого дисплея, и вывести с их помощью бинарное изображение. Для этого Лорен вырастила плазмиду кишечной палочки E. coli на небольшом планшете размеров 32*48 точек. В клетках есть гены, которые позволяют запускать и подавлять свечение (и тем самым формировать картинку).

К сожалению, FPS кадров оставляет желать лучшего. Чтобы вывести на дисплей один кадр нужно 70 минут. В исходное состояние он возвращается за 8 часов 20 минут. То есть на прохождение уйдет примерно 600 лет, если предположить, что среднее время прохождения DOOM на компьютере составляет примерно 5 часов (при частоте кадров 35 кадров в секунду).

Но по словам Лорен Рамлан, есть способы оптимизировать графику. Например, ускорить снижение флуоресценции. Подробнее о проекте советуем почитать в статье Рамлан. Здесь можно посмотреть код, который написала аспирантка, чтобы выводить изображения.