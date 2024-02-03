Оригинальный DOOM запустили на кишечной палочке

В 2023 году аспирантка Лорен Рамлан из Массачусетского технологического института (MIT) создала программируемый «клеточный» дисплей и вывела на нем DOOM. Скорость и качество произведения оставляет желать лучшего, но ученая уже нашла варианты, как оптимизировать графику.
Суть проекта заключалась в том, чтобы заставить клетки кишечной палочки работать, как пиксели небольшого дисплея, и вывести с их помощью бинарное изображение. Для этого Лорен вырастила плазмиду кишечной палочки E. coli на небольшом планшете размеров 32*48 точек. В клетках есть гены, которые позволяют запускать и подавлять свечение (и тем самым формировать картинку).
К сожалению, FPS кадров оставляет желать лучшего. Чтобы вывести на дисплей один кадр нужно 70 минут. В исходное состояние он возвращается за 8 часов 20 минут. То есть на прохождение уйдет примерно 600 лет, если предположить, что среднее время прохождения DOOM на компьютере составляет примерно 5 часов (при частоте кадров 35 кадров в секунду).
Но по словам Лорен Рамлан, есть способы оптимизировать графику. Например, ускорить снижение флуоресценции. Подробнее о проекте советуем почитать в статье Рамлан. Здесь можно посмотреть код, который написала аспирантка, чтобы выводить изображения.
Да уж,на чем только не запускали думчанский))А к концу прохождения всех боссов будем из себя выдавливать естественным путем!
Новости как будто из мира Scorn, думаю, там все с примерно того же начиналось.
Скоро будет возможно скачивать игры на сетчатку глаза и играть просто моргая) левым глазом стреляешь, правым перезаряжаешь)
Мда, до такого еще додуматься надо, однозначно в топе по запускам ))
зачем ей бегать за научной карьерой, когда можно просто полежать на диване и смотреть ютуб. А еще больше не понимаю, зачем ей заморачиваться с этими дурацкими бактериями - заставлять их светиться, чтобы на них Doom поиграть. Она не понимает, что Doom - это просто игра, а не какой-то культурный артефакт, который нужно любой ценой на что-то проецировать. Вот если б она лучше пошла к нам в чатик в вк и поболтала как нормальный человек, а не занималась бредом.
через пол года думгая запихнут в корона вирус где он будет сражатся с ним за за остатки человечества, а мы даже и не поймем
Всё жду, когда же запустят "оригинальный doom" не запуская саму игру.🤡