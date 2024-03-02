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Doom (1993) 10.12.1993
Экшен, Шутер, От первого лица
9.1 899 оценок

Первую часть Doom запустили на умной зубной щетке

Simple Jack
Новости

Программист Аарон Кристофель провел необычный эксперимент, запустив первую часть Doom на умной зубной щетке. В качестве платформы он использовал модель Planck Mini с микрокомпьютером на борту.

Объем доступной памяти устройства всего 4 МБ, поэтому энтузиасту пришлось модифицировать игру, уменьшив количество локаций, объектов и текстур. Для вывода изображения он использовал встроенный экран зубной щетки. Чтобы сделать игровой процесс удобнее, программист подключил к девайсу мышь.

Для запуска Doom Кристофель написал собственную прошивку и загрузил ее на щетку через Wi-Fi.

В конце января Doom запустили на кишечной палочке. Изображение «грузилось» так долго, что на прохождение потребовалось бы больше 600 лет.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Unicorling

Как не пытался такую щётку не смог найти, только какие то самокаты

-1
ckott4
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Unicorling ckott4

Ясно, значит яндекс её не находит, ну гугл увы не работает

-1