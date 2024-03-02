Первую часть Doom запустили на умной зубной щетке

Программист Аарон Кристофель провел необычный эксперимент, запустив первую часть Doom на умной зубной щетке. В качестве платформы он использовал модель Planck Mini с микрокомпьютером на борту.
Объем доступной памяти устройства всего 4 МБ, поэтому энтузиасту пришлось модифицировать игру, уменьшив количество локаций, объектов и текстур. Для вывода изображения он использовал встроенный экран зубной щетки. Чтобы сделать игровой процесс удобнее, программист подключил к девайсу мышь.
Для запуска Doom Кристофель написал собственную прошивку и загрузил ее на щетку через Wi-Fi.
В конце января Doom запустили на кишечной палочке. Изображение «грузилось» так долго, что на прохождение потребовалось бы больше 600 лет.
Как не пытался такую щётку не смог найти, только какие то самокаты
Ясно, значит яндекс её не находит, ну гугл увы не работает