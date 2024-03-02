Первую часть Doom запустили на умной зубной щетке

В этой игре вы играете за безымянного космического десантника, известного как Думгай, который сражается с толпами демонов из ада. Ваша задача — пробиться сквозь толпы врагов, используя разнообразное оружие и снаряжение, и найти способ вернуться на Землю

Doom стал одним из самых популярных и влиятельных игр в жанре FPS, благодаря своей инновационной трёхмерной графике, многопользовательскому режиму и возможности создавать свои уровни и модификации.