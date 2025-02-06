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Doom (1993) 10.12.1993
Экшен, Шутер, От первого лица
9.1 1 030 оценок

Программист сумел запустить Doom в поисковой строке Google

butcher69
Новости

Легендарный шутер Doom продолжает покорять новые платформы. Бразильский программист Педро Уэббер смог запустить игру прямо в поисковой строке Google.

Для этого он создал специальную программу на языке Python и импортировал её в поисковик. Результат выглядит впечатляюще: последовательность символов (#, @ и другие) постоянно меняется, воссоздавая знакомые интерьеры первого уровня Doom.

Чтобы подтвердить свою работу, Уэббер записал видео, где видно, как он управляет персонажем с помощью геймпада прямо в окне Google Search.

Это не первый случай, когда Doom запускают на неожиданных платформах. Ранее игра появлялась на банкоматах, цифровых часах и даже на осциллографе. Теперь к этому списку добавилась и поисковая строка Google, что демонстрирует безграничные возможности программистов и любовь к классическим играм.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Это же гугль дум! // Артём Скворцов

3
Пользователь ВКонтакте

Зачёт!) // Кот Феликс

0
vertehwost

Сделайте ремейк doom 3 , ну! Это моя любимая часть

1
Дмитрий Погребных

Скоро на трусах запустят.

1
Пользователь ВКонтакте

Там не программу на python импортировал в поисковик, а с помощью python запустил chrome и в текстовом поле поиска выводит символами картинку дума. Но имхо, попытка НЕ засчитана, игра фактически работала в другом окружении // Дмитрий Зинченко

1
BleederHunt

Осталось запустить дум на туалетной бумаге или тостере

1
Uglurk

А кто-то переписывал дум на Ада?

0
Пользователь ВКонтакте

Рады за него 🤦 // Артём Савельев

0
Пользователь ВКонтакте

Уже не интересно даже. Вот пусть запустят... ну не знаю, тот же Скайрим на кофеварке или микроволновке - тогда поговорим. А Doom пора уже в покое оставить // Артём Василенко

0