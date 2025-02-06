Программист сумел запустить Doom в поисковой строке Google

Легендарный шутер Doom продолжает покорять новые платформы. Бразильский программист Педро Уэббер смог запустить игру прямо в поисковой строке Google.
Для этого он создал специальную программу на языке Python и импортировал её в поисковик. Результат выглядит впечатляюще: последовательность символов (#, @ и другие) постоянно меняется, воссоздавая знакомые интерьеры первого уровня Doom.
Чтобы подтвердить свою работу, Уэббер записал видео, где видно, как он управляет персонажем с помощью геймпада прямо в окне Google Search.
Это не первый случай, когда Doom запускают на неожиданных платформах. Ранее игра появлялась на банкоматах, цифровых часах и даже на осциллографе. Теперь к этому списку добавилась и поисковая строка Google, что демонстрирует безграничные возможности программистов и любовь к классическим играм.
Это же гугль дум! // Артём Скворцов
Зачёт!) // Кот Феликс
Сделайте ремейк doom 3 , ну! Это моя любимая часть
Скоро на трусах запустят.
Там не программу на python импортировал в поисковик, а с помощью python запустил chrome и в текстовом поле поиска выводит символами картинку дума. Но имхо, попытка НЕ засчитана, игра фактически работала в другом окружении // Дмитрий Зинченко
Осталось запустить дум на туалетной бумаге или тостере
А кто-то переписывал дум на Ада?
Рады за него 🤦 // Артём Савельев
Уже не интересно даже. Вот пусть запустят... ну не знаю, тот же Скайрим на кофеварке или микроволновке - тогда поговорим. А Doom пора уже в покое оставить // Артём Василенко