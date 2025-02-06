Программист сумел запустить Doom в поисковой строке Google

Легендарный шутер Doom продолжает покорять новые платформы. Бразильский программист Педро Уэббер смог запустить игру прямо в поисковой строке Google.

Для этого он создал специальную программу на языке Python и импортировал её в поисковик. Результат выглядит впечатляюще: последовательность символов (#, @ и другие) постоянно меняется, воссоздавая знакомые интерьеры первого уровня Doom.

Чтобы подтвердить свою работу, Уэббер записал видео, где видно, как он управляет персонажем с помощью геймпада прямо в окне Google Search.

Это не первый случай, когда Doom запускают на неожиданных платформах. Ранее игра появлялась на банкоматах, цифровых часах и даже на осциллографе. Теперь к этому списку добавилась и поисковая строка Google, что демонстрирует безграничные возможности программистов и любовь к классическим играм.