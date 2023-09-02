В Brutal Doom V22 будут внесены значительные улучшения производительности и новые виды оружия ©

Моддер Sergeant_Mark_IV сообщил, что в Brutal Doom V22 будут внесены значительные улучшения в производительности и оптимизации. Чтобы продемонстрировать эти улучшения, моддер поделился сравнительным видео (между V21 и V22), которое вы можете найти ниже.

Для тех, кто не знает, Brutal Doom - это один из лучших модов для классической игры от id Software. Brutal Doom добавляет в игру реалистичную кровь, расчлененку, выстрелы в голову, казни, эффекты молний и частиц. Кроме того, он делает врагов умнее и сложнее, делает оружие громче и мощнее, а также добавляет новые эпические битвы с боссами. Возможно, этот мод также вдохновил Bethesda на включение добиваний в игру Doom 2016.

Как отметил Sergeant_Mark_IV, Brutal Doom V22 может работать более чем в два раза быстрее своей предыдущей версии. Это будет очень важно как для владельцев старых, так и новых процессоров, особенно на картах, где на экране отображается большое количество врагов.

В новой версии Brutal Doom также появится новый контент. Игроки смогут использовать новые виды оружия, такие как Doom 3 Sentry Bot, Soul Cube, Freezethrower, Devastators и Karasawa.

В настоящее время нет информации о сроках выхода Brutal Doom V22.Пока этого не произошло, вы можете загрузить предыдущую версию.