Воксельная Doom 2 выйдет 1 августа ©

В августе 2022 года мы сообщали вам об удивительном воксельном моде для первой Doom. Этот мод заменил все 2D-спрайты в игре на 3D-воксели. Недавно моддер Cheello сообщил, что аналогичный воксельный мод для Doom 2 выходит 1 августа.

Он заменит всех монстров, оружие и предметы из второй игры Doom на воксели. Благодаря этому моду этот классический шутер от первого лица получит невероятную трехмерную переработку. И, как и его предшественник, Voxel Doom 2 будет использовать движок GZDoom.