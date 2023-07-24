Воксельная Doom 2 выйдет 1 августа

В августе 2022 года мы сообщали вам об удивительном воксельном моде для первой Doom. Этот мод заменил все 2D-спрайты в игре на 3D-воксели. Недавно моддер Cheello сообщил, что аналогичный воксельный мод для Doom 2 выходит 1 августа.
Он заменит всех монстров, оружие и предметы из второй игры Doom на воксели. Благодаря этому моду этот классический шутер от первого лица получит невероятную трехмерную переработку. И, как и его предшественник, Voxel Doom 2 будет использовать движок GZDoom.
По-моему ничего не поменялось или плеер херовый
а где воксели то?? как были пиксели в 1994 году, так и остались...
Кому и зачем это надо?