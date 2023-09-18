Авторы Doom Eternal работают над новым движком id Tech 8 ©

Движок id Tech часто признают одним из наиболее оптимизированных движков в игровой индустрии. Последняя версия этого движка использовалась в играх, таких как Doom Eternal, а id Software также применяла его в последних выпусках серии Wolfenstein.

Помимо впечатляющих визуальных эффектов, id Tech получил высокие оценки за свою способность эффективно работать на разнообразном аппаратном обеспечении. Например, игры, такие как Doom Eternal, показали отличную производительность даже на бюджетных компьютерах.

С учетом этих качеств, id Tech может сравниться с лучшими движками в игровой индустрии. Однако, по всей видимости, id Software уже занимается разработкой новой версии, как указал Timur222, обратив внимание на профиль одного из разработчиков в LinkedIn.

Филипп Хаммер, программист в id Software, работающей в команде уже более трех лет. В его профиле обнаружено упоминание id Tech 8, что, вероятно, намекает на то, что следующий проект студии будет использовать новое поколение этого движка.

Как уже отмечалось, Doom Eternal был одной из первых игр, в которых использовался id Tech 7. Этот движок был удивительно хорошо оптимизирован и обеспечил стабильную производительность, несмотря на использование интенсивных графических технологий, таких как трассировка лучей.

Судя по истории развития движка, в ближайшие годы id Tech 8 может стать конкурентом Unreal Engine 5 как революционный игровой движок.

Компания Id Software уже довольно долгое время не участвует в игровой индустрии. После выхода Doom Eternal студия поддержала игру DLC-контентом и несколькими расширениями, но Doom Eternal уже почти четыре года.

Поэтому следующий релиз студии, помимо новой версии id Tech, может оказаться ближе, чем ожидалось. Поскольку id Software уже предоставляла свой движок таким студиям, как MachineGames, то Indiana Jones от разработчика Wolfenstein может стать первой игрой, в которой будет представлен id Tech 8.

Слухи и вакансии также указывают на то, что после выхода последней игры по франшизе Wolfenstein в 2019 году будет выпущена новая. Учитывая историю Wolfenstein с движком, потенциальная новая часть, скорее всего, также будет использовать id Tech 8.