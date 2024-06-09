Думгай разносит демонов в Средневековье - дебютный трейлер DOOM: The Dark Ages

Компания id Software готова познакомить игроков с новой частью великолепной серии. DOOM: The Dark Ages только что была представлена и перенесет нас в несколько интересных мест.

DOOM Eternals вышла на консолях предыдущего поколения в 2020 году, а на PlayStation 5 и Xbox Series X|S дебютировала всего несколько месяцев спустя. id Software уже заявляла, что разрабатывает следующую часть серии - сообщения оказались правдой, и мы наконец-то увидим DOOM: The Dark Ages.

Первые слухи о новой части серии DOOM появились еще во время судебного процесса Microsoft с Федеральной торговой комиссией, когда американская корпорация представила документ, подтверждающий наличие у Bethesda новых игр. В списке как раз значилась загадочная DOOM: Year Zero.

Игра поступит в Xbox Game Pass и дебютирует на Xbox Series X|S и PC в 2025 году!