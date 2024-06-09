Думгай разносит демонов в Средневековье - дебютный трейлер DOOM: The Dark Ages

Компания id Software готова познакомить игроков с новой частью великолепной серии. DOOM: The Dark Ages только что была представлена и перенесет нас в несколько интересных мест.
DOOM Eternals вышла на консолях предыдущего поколения в 2020 году, а на PlayStation 5 и Xbox Series X|S дебютировала всего несколько месяцев спустя. id Software уже заявляла, что разрабатывает следующую часть серии - сообщения оказались правдой, и мы наконец-то увидим DOOM: The Dark Ages.
Первые слухи о новой части серии DOOM появились еще во время судебного процесса Microsoft с Федеральной торговой комиссией, когда американская корпорация представила документ, подтверждающий наличие у Bethesda новых игр. В списке как раз значилась загадочная DOOM: Year Zero.
Игра поступит в Xbox Game Pass и дебютирует на Xbox Series X|S и PC в 2025 году!
Painkiller какой-то
Минусы будут?
и это здорово, дум + пейн то что давно нужно было делать
Это же к лучшему!
Мне почему-то напомнило первоквак, и это хорошо :)
Воспринимается, если честно, как просто ДЛС, а не новая, отдельная часть.
DLC для DLC для Doom Eternal. Из пушек по ходу только один дробаш, я уже боялся, что из оружия будет вообще только меч. Если опять завезут кучу бесячего платформинга с прыжками то смело мимо
Классный трейлер!
Просто бомба, ID как всегда очень радуют и приятно удивляют, и каждый раз новые классные геймплейные фишки придумывают, теперь есть щит котором можно будет защищаться и его бросать, и дадут на роботах погонять, ну и эпик как всегда зашкаливает, это я конечно же очень жду и хочу. Тут даже вопросов не возникает стоит ли брать игру.
Да и вообще ID меня ещё ни разу не разочаровали наоборот каждый раз приятно удивляют, обожаю серию DooM (пожалуй только от их игр получаешь максимальный челендж и эмоции), тем более что по сути только они и остались кто делает настоящие, олдскульные, хардкорные сингловые шутеры.
вот это эпик ждем!
ну сайнд как всегда на высоте!!!до выхода новой так и хочется етернал загрузить
Годнота.
Это не Средние Века. Это мир Аргента, он был в Eternal.
Мир сказочно красив, всегда хотелось там побегать.
Без Мика Гордона это вообще не то
Это просто ахеренно!
Ура! Жду)
больше на серьёзного семёна похожа,выглядит подозрительно,но глянем
Класс, что сразу в геймпассе. Теперь есть возможность не тратить деньги и сразу играть в новый дум абсолютно бесплатно на релизе.
о боже это оргазм
Ну Средневековье не наше, видимо это Аргент Д Нур до падения, времен нечестивых походов. // Димитрий Офицеров
Системные требования бы глянуть // Костя Истомин
Хорош , Очень Хорош Думец. То что я вижу мне нравится больше чем Етернел .))
Что ж, пока выглядит интересно.
Особенно меховой плащ супер .)) Если бы ещё щит ,в Етернел бы был )
выглядит свежо
Дум в стиле Кваки!) Ждемс. // Андрей Скрипник
Тооооп
Лол. Дум этернал смесь кваки и дума.
Новый дум смесь хексенв и дума?
а форзу хорайзон 6 не показали?
Пока непонятно. Вроде дум а вроде и нет.
Это определённо ждем.
Ну определено - заинтересовали.
Уже хоть что-то.
ОГОНЬ
Вот и Witchfire из раннего доступа выходит, без всякой роуглайк чепухи.
Верните отменённый дум 4 =(
За 4 года не оч то они и старались,ну хоть что то новое
меня пугает щит
Кончил . . . жду
Какой то лизайн локаций странный для дума, маппер из серьезного сэма не в ту дверь зашел что ли?
на Xbox Series X|S и PC в 2025 году Sony PS получается мимо?
нет
Вот это выглядит прям круто
в этернал была радуга, тут серость и тьма. выглядит пока не понятно, нужно заценить геймплей и менеджмент ресурсов.
Превосходно. Радует выдержанный мрачный стиль без всякой зумерской цветастой педараси что была в Eternal.
С каждой частью все хуже и хуже.
Хрень. Надоела эта безконечная мясиловка. Верните баланс как в думе 3.
как дум 3 такого больше не увидим(
Динамики ноль, по ходу на геймпаде ракуют
В 2024 году играют разве не на геймпаде?
Шутан и геймпад? Мазахизм.
Сингл же, почему нет?