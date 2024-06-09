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DOOM: The Dark Ages 2025 г.
Экшен, Шутер, От первого лица
7.9 35 оценок

Думгай разносит демонов в Средневековье - дебютный трейлер DOOM: The Dark Ages

butcher69
Новости

Компания id Software готова познакомить игроков с новой частью великолепной серии. DOOM: The Dark Ages только что была представлена и перенесет нас в несколько интересных мест.

DOOM Eternals вышла на консолях предыдущего поколения в 2020 году, а на PlayStation 5 и Xbox Series X|S дебютировала всего несколько месяцев спустя. id Software уже заявляла, что разрабатывает следующую часть серии - сообщения оказались правдой, и мы наконец-то увидим DOOM: The Dark Ages.

Первые слухи о новой части серии DOOM появились еще во время судебного процесса Microsoft с Федеральной торговой комиссией, когда американская корпорация представила документ, подтверждающий наличие у Bethesda новых игр. В списке как раз значилась загадочная DOOM: Year Zero.

Игра поступит в Xbox Game Pass и дебютирует на Xbox Series X|S и PC в 2025 году!

62
53
Комментарии: 53
Ваш комментарий
Grinch93rus

Painkiller какой-то

9
Без негатива

Минусы будут?

3
Kamishini1993

и это здорово, дум + пейн то что давно нужно было делать

4
SubaruBrzDream

Это же к лучшему!

0
fa1kem

Мне почему-то напомнило первоквак, и это хорошо :)

2
hamshut

Воспринимается, если честно, как просто ДЛС, а не новая, отдельная часть.

2
IY1982

DLC для DLC для Doom Eternal. Из пушек по ходу только один дробаш, я уже боялся, что из оружия будет вообще только меч. Если опять завезут кучу бесячего платформинга с прыжками то смело мимо

1
riptor2012

Классный трейлер!

1
saa0891

Просто бомба, ID как всегда очень радуют и приятно удивляют, и каждый раз новые классные геймплейные фишки придумывают, теперь есть щит котором можно будет защищаться и его бросать, и дадут на роботах погонять, ну и эпик как всегда зашкаливает, это я конечно же очень жду и хочу. Тут даже вопросов не возникает стоит ли брать игру.

Да и вообще ID меня ещё ни разу не разочаровали наоборот каждый раз приятно удивляют, обожаю серию DooM (пожалуй только от их игр получаешь максимальный челендж и эмоции), тем более что по сути только они и остались кто делает настоящие, олдскульные, хардкорные сингловые шутеры.

1
Никита Дроздоvv

вот это эпик ждем!

1
idntdrnkanmr

ну сайнд как всегда на высоте!!!до выхода новой так и хочется етернал загрузить

1
Капитан Баттхерт

Годнота.

1
0ncnjqybr

Это не Средние Века. Это мир Аргента, он был в Eternal.

Мир сказочно красив, всегда хотелось там побегать.

1
Sinmax
1
powerGLASS

Без Мика Гордона это вообще не то

1
Ilya Jyrov

Это просто ахеренно!

1
FireLion1993

Ура! Жду)

0
Josuke_4444

больше на серьёзного семёна похожа,выглядит подозрительно,но глянем

0
WittyOrvilleton

Класс, что сразу в геймпассе. Теперь есть возможность не тратить деньги и сразу играть в новый дум абсолютно бесплатно на релизе.

0
свидетель крайзиса

о боже это оргазм

0
Пользователь ВКонтакте

Ну Средневековье не наше, видимо это Аргент Д Нур до падения, времен нечестивых походов. // Димитрий Офицеров

0
Пользователь ВКонтакте

Системные требования бы глянуть // Костя Истомин

0
kotik 2009

Хорош , Очень Хорош Думец. То что я вижу мне нравится больше чем Етернел .))

0
Dеvil

Что ж, пока выглядит интересно.

0
kotik 2009

Особенно меховой плащ супер .)) Если бы ещё щит ,в Етернел бы был )

0
CRYM0RY

выглядит свежо

0
Пользователь ВКонтакте

Дум в стиле Кваки!) Ждемс. // Андрей Скрипник

0
SubaruBrzDream

Тооооп

0
Pravdarub

Лол. Дум этернал смесь кваки и дума.

Новый дум смесь хексенв и дума?

0
Playground C0rrupt WH0RE

а форзу хорайзон 6 не показали?

0
Gerard Shepard1

Пока непонятно. Вроде дум а вроде и нет.

0
Vetrjak

Это определённо ждем.

0
Ain65 Rain

Ну определено - заинтересовали.

0
warp 37

Уже хоть что-то.

-1
KoRnEr

ОГОНЬ

-1
maximus388

Вот и Witchfire из раннего доступа выходит, без всякой роуглайк чепухи.

-1
Truth85

Верните отменённый дум 4 =(

-1
ContinuousKyon

За 4 года не оч то они и старались,ну хоть что то новое

-1
Sahnsaj

меня пугает щит

-1
Brainstoun

Кончил . . . жду

-1
wdymBro

Какой то лизайн локаций странный для дума, маппер из серьезного сэма не в ту дверь зашел что ли?

-1
nikolai999

на Xbox Series X|S и PC в 2025 году Sony PS получается мимо?

-1
Русик_96

нет

-1
PolGhost

Вот это выглядит прям круто

-1
ZackSnyder

в этернал была радуга, тут серость и тьма. выглядит пока не понятно, нужно заценить геймплей и менеджмент ресурсов.

-2
JEKABRAZZ

Превосходно. Радует выдержанный мрачный стиль без всякой зумерской цветастой педараси что была в Eternal.

-2
HarmfulVillius

С каждой частью все хуже и хуже.

-2
Случайный Игрок

Хрень. Надоела эта безконечная мясиловка. Верните баланс как в думе 3.

-3
MeduzaRUS

как дум 3 такого больше не увидим(

-2
Simple Jack

Динамики ноль, по ходу на геймпаде ракуют

-4
warp 37

В 2024 году играют разве не на геймпаде?

-11
nukio warp 37

Шутан и геймпад? Мазахизм.

3
caliskan nukio

Сингл же, почему нет?

-1