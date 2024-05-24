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DOOM: The Dark Ages TBA
Экшен, Шутер, От первого лица
7.6 20 оценок

Том Хендерсон: новый DOOM: The Dark Ages представят 9 июня на Xbox Games Showcase

AceTheKing
Новости

Авторитетный инсайдер Том Хендерсон поделился подробностями следующей части DOOM. Хендерсон говорит, что Microsoft решила отказаться от первоначального названия DOOM: Year Zero - итоговое будет DOOM: The Dark Ages.

По словам Хендерсона, игру представят на предстоящей презентации Xbox Games Showcase. Игра находится в разработке по меньшей мере 4 года. Хендерсон говорит, что источники в прошлом году сообщили ему о том, что действие предстоящей игры развернется в средние века - именно поэтому у игры будет такой подзаголовок.

Презентация Xbox Games Showcase состоится 9 июня в 20:00 по московскому времени.

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37
Комментарии: 37
Ваш комментарий
saa0891

Это я конечно же жду, очень надеюсь ID и в этот раз порадуют добротным, хардкорным, ольдскульным шутером.

16
Каприз888

Главное, чтобы не радужно-пёстрым.

13
Пользователь ВКонтакте Каприз888

Ну почему же? Если навязывают - то можно врагов сделать радужными, только приятнее отстреливать будет =)) // Владимир Лобанов

-9
Alex Row

После чрезмерного платформинга и мультяшной цветовой палитры в Этернале, ничего не жду от анонса

10
Syntrax

Согласен, если 2016 года дум все таки был и правда хорош, то Eternal это просто попево какое-то для паралитиков и любителей фантиков. Совсем уже ку-ку

13
Sinmax Syntrax
для паралитиков

ага, конечно) просто признайтесь, что ваши нежные попки после череды подпивасных шутанчиков не были к такому готовы. совсем ку-ку - это докапываться до палитры игры, которая настравается в меню.

-1
IbruhmanI Sinmax

это адепты реализма, которые от любого намека на розовый цвет уже дизлайкают, даже если геймплей был лучше)

3
AlluringJake IbruhmanI

Геймплей и правда был лучше но от мультяшной графики и радужной политры погружение было на минимуме.

7
BaGa-HaCkEr

Главное чтобы кислотный интерфейс убрали.

9
Kolyambus

Игрушечно-кислотный

1
Nekromant34

Новый Думчик это мы ждём, ещё и в средние века!!!🤩🤩🤩

7
Капитан Баттхерт

Heretic/Hexen тоже хорошо.

4
HITMAN 5

Даёшь doom 3 remake в стиле dead space

3
vidyssss
3
Gudlakava

задолбали все эти инсайдеры в рот им бы насать . весь кайф обламывают от неожиданости

2
Гемор

настало пора расчехлить дрободаш и отсрелить бошки клоунам

1
SoRaS3

Шутам.. про Средние Века, речь шла. ))

3
Soler2

Какую планету еще думгай не очистил от демонов?) Прекрасная новость.

1
AdMiRoN

Без музыкального сопровождения Мика Гордона вся атмосфера игры может быть похерена

1
Шамиль Смолян

Третий Дум по атмосфере до сих пор так и не обогнали.

1
TX ZX

А я ожидаю Playstation Showcase, чтобы наконец увидеть RE9

0
AlluringJake

Средние века?Ват? Это что мы будем с мечём и копьями бегать теперь вместо крутых пушек? Если так то мне это не интересно(((. И главное что бы не как в Этёрнал, мультяшный графон мне не нужен, спасибо и это цветастость всю игру глаза разъедало, дайте реалистичный графон и много крутых, больших пушек и тогда я в деле.

0
CostlyAelinor

да не, возможно это будет типа первого Квейка, с пушками против рыцарей

0
Just-a-your-King

Честно, заколебали уже перед презентацией рассказывать какие новинки там будут, одно дело когда-то задолго, но не перед ней же. И так никаких приятных сюрпризов неосталось, так и тут забирают последние крупицы.

0
Kolyan-x3

Дум это мясо ,мрак ,демоны,ужос ,а не прыганье по палочкам и стенам аки бабушкин козлик собирая патроны гомосятского цвета ,Если они продолжат в том же стиле ,я даже с торрента качать за 0 руб не буду .

-1
w_temptation

да всем наС*ать что ты будешь качать и где

0
SleepyGamer

Это я жду. Надеюсь, что в этой части не будет столько платформинга, как в Eternal

-2
Jarvis666

Без Мика Гордона это будет обычный Painkiller.

-2
Пользователь ВКонтакте

Судя по названию может приквел вух игр перезапуска? // Димитрий Офицеров

-5
Пользователь ВКонтакте

Рад за дум,рад что он выйдет,но лично для себя ждать не буду.Не люблю такие жанры. // Влад Винчестер

-5
wdymBro

В этот раз будем играть за думгёрл и стрелять в белых демонов мужского пола из которых будут вылетать патроны всех цветов лгбт радуги.

-11
BAZKIN

Как же вы надоели

0
Комментарий удален
wdymBro BAZKIN

А ты что, латентный? 😁

-8
Great-heartedElio Пользователь ВКонтакте

афроамериканцы должны работать на плантации,а женщины должны стоять на кухне и раздвигать ноги по вашему запросу

а что в этом плохого?

4
Пользователь ВКонтакте Great-heartedElio

Думаю тебе нужно накинуть петлю на шею и не размножаться. // Влад Винчестер

-11