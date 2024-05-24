Том Хендерсон: новый DOOM: The Dark Ages представят 9 июня на Xbox Games Showcase

Авторитетный инсайдер Том Хендерсон поделился подробностями следующей части DOOM. Хендерсон говорит, что Microsoft решила отказаться от первоначального названия DOOM: Year Zero - итоговое будет DOOM: The Dark Ages.

По словам Хендерсона, игру представят на предстоящей презентации Xbox Games Showcase. Игра находится в разработке по меньшей мере 4 года. Хендерсон говорит, что источники в прошлом году сообщили ему о том, что действие предстоящей игры развернется в средние века - именно поэтому у игры будет такой подзаголовок.

Презентация Xbox Games Showcase состоится 9 июня в 20:00 по московскому времени.