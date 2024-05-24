Том Хендерсон: новый DOOM: The Dark Ages представят 9 июня на Xbox Games Showcase

Авторитетный инсайдер Том Хендерсон поделился подробностями следующей части DOOM. Хендерсон говорит, что Microsoft решила отказаться от первоначального названия DOOM: Year Zero - итоговое будет DOOM: The Dark Ages.
По словам Хендерсона, игру представят на предстоящей презентации Xbox Games Showcase. Игра находится в разработке по меньшей мере 4 года. Хендерсон говорит, что источники в прошлом году сообщили ему о том, что действие предстоящей игры развернется в средние века - именно поэтому у игры будет такой подзаголовок.
Презентация Xbox Games Showcase состоится 9 июня в 20:00 по московскому времени.
Это я конечно же жду, очень надеюсь ID и в этот раз порадуют добротным, хардкорным, ольдскульным шутером.
Главное, чтобы не радужно-пёстрым.
Ну почему же? Если навязывают - то можно врагов сделать радужными, только приятнее отстреливать будет =)) // Владимир Лобанов
После чрезмерного платформинга и мультяшной цветовой палитры в Этернале, ничего не жду от анонса
Согласен, если 2016 года дум все таки был и правда хорош, то Eternal это просто попево какое-то для паралитиков и любителей фантиков. Совсем уже ку-ку
ага, конечно) просто признайтесь, что ваши нежные попки после череды подпивасных шутанчиков не были к такому готовы. совсем ку-ку - это докапываться до палитры игры, которая настравается в меню.
это адепты реализма, которые от любого намека на розовый цвет уже дизлайкают, даже если геймплей был лучше)
Геймплей и правда был лучше но от мультяшной графики и радужной политры погружение было на минимуме.
Главное чтобы кислотный интерфейс убрали.
Игрушечно-кислотный
Новый Думчик это мы ждём, ещё и в средние века!!!🤩🤩🤩
Heretic/Hexen тоже хорошо.
Даёшь doom 3 remake в стиле dead space
задолбали все эти инсайдеры в рот им бы насать . весь кайф обламывают от неожиданости
настало пора расчехлить дрободаш и отсрелить бошки клоунам
Шутам.. про Средние Века, речь шла. ))
Какую планету еще думгай не очистил от демонов?) Прекрасная новость.
Без музыкального сопровождения Мика Гордона вся атмосфера игры может быть похерена
Третий Дум по атмосфере до сих пор так и не обогнали.
А я ожидаю Playstation Showcase, чтобы наконец увидеть RE9
Средние века?Ват? Это что мы будем с мечём и копьями бегать теперь вместо крутых пушек? Если так то мне это не интересно(((. И главное что бы не как в Этёрнал, мультяшный графон мне не нужен, спасибо и это цветастость всю игру глаза разъедало, дайте реалистичный графон и много крутых, больших пушек и тогда я в деле.
да не, возможно это будет типа первого Квейка, с пушками против рыцарей
Честно, заколебали уже перед презентацией рассказывать какие новинки там будут, одно дело когда-то задолго, но не перед ней же. И так никаких приятных сюрпризов неосталось, так и тут забирают последние крупицы.
Дум это мясо ,мрак ,демоны,ужос ,а не прыганье по палочкам и стенам аки бабушкин козлик собирая патроны гомосятского цвета ,Если они продолжат в том же стиле ,я даже с торрента качать за 0 руб не буду .
да всем наС*ать что ты будешь качать и где
Это я жду. Надеюсь, что в этой части не будет столько платформинга, как в Eternal
Без Мика Гордона это будет обычный Painkiller.
Судя по названию может приквел вух игр перезапуска? // Димитрий Офицеров
Рад за дум,рад что он выйдет,но лично для себя ждать не буду.Не люблю такие жанры. // Влад Винчестер
В этот раз будем играть за думгёрл и стрелять в белых демонов мужского пола из которых будут вылетать патроны всех цветов лгбт радуги.
Как же вы надоели
А ты что, латентный? 😁
афроамериканцы должны работать на плантации,а женщины должны стоять на кухне и раздвигать ноги по вашему запросу
а что в этом плохого?
Думаю тебе нужно накинуть петлю на шею и не размножаться. // Влад Винчестер