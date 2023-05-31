Мрачная метроидвания DOOMBLADE вышла на ПК ©

Разработчик Muro Studios и издатель Iceberg Interactive выпустили свою адреналиновую метроидванию DOOMBLADE на ПК в Steam, EGS и GOG.

В DOOMBLADE игрок берет на себя роль Мрачной девушки, последнего выжившего члена Сумрака, поскольку она владеет разумным оружием, DOOMBLADE. Инновационная система движения «летать-атака» позволяет ей парить в воздухе и участвовать в захватывающих битвах, проверяя рефлексы и точные навыки игроков.

В своей борьбе против деспотичных Повелителей Ужаса Мрачная Девушка находит могущественного союзника в лице ДУМБЛЕЙДА. Вместе они высвобождают силу клинка и демонстрируют гнев своего смертоносного симбиоза.

DOOMBLADE, созданный преданной командой из двух человек в Muro Studios в течение пяти лет, предлагает огромный мир, состоящий из семи взаимосвязанных и отдельных биомов. Игроки исследуют скрытые секреты, находят бонусы и погружаются в атмосферную игровую механику и загадочную историю.

Особенности: