Мрачная метроидвания DOOMBLADE вышла на ПК

Разработчик Muro Studios и издатель Iceberg Interactive выпустили свою адреналиновую метроидванию DOOMBLADE на ПК в Steam, EGS и GOG.
В DOOMBLADE игрок берет на себя роль Мрачной девушки, последнего выжившего члена Сумрака, поскольку она владеет разумным оружием, DOOMBLADE. Инновационная система движения «летать-атака» позволяет ей парить в воздухе и участвовать в захватывающих битвах, проверяя рефлексы и точные навыки игроков.
В своей борьбе против деспотичных Повелителей Ужаса Мрачная Девушка находит могущественного союзника в лице ДУМБЛЕЙДА. Вместе они высвобождают силу клинка и демонстрируют гнев своего смертоносного симбиоза.
DOOMBLADE, созданный преданной командой из двух человек в Muro Studios в течение пяти лет, предлагает огромный мир, состоящий из семи взаимосвязанных и отдельных биомов. Игроки исследуют скрытые секреты, находят бонусы и погружаются в атмосферную игровую механику и загадочную историю.
Особенности:
- Уникальное движение с помощью мыши и клавиатуры или геймпада
- Быстро развивающийся
- Дизайн уровней создан для новой механики движения
- Захватывающая история и знания
- Исследование
- 68 разных монстров (без боссов)
- 103 коллекционных предмета
- 4 концовки