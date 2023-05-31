DOOMBLADE 31.05.2023
6.8 12 оценок

Мрачная метроидвания DOOMBLADE вышла на ПК

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monk70
Новости

Разработчик Muro Studios и издатель Iceberg Interactive выпустили свою адреналиновую метроидванию DOOMBLADE на ПК в Steam, EGS и GOG.

В DOOMBLADE игрок берет на себя роль Мрачной девушки, последнего выжившего члена Сумрака, поскольку она владеет разумным оружием, DOOMBLADE. Инновационная система движения «летать-атака» позволяет ей парить в воздухе и участвовать в захватывающих битвах, проверяя рефлексы и точные навыки игроков.

В своей борьбе против деспотичных Повелителей Ужаса Мрачная Девушка находит могущественного союзника в лице ДУМБЛЕЙДА. Вместе они высвобождают силу клинка и демонстрируют гнев своего смертоносного симбиоза.

DOOMBLADE, созданный преданной командой из двух человек в Muro Studios в течение пяти лет, предлагает огромный мир, состоящий из семи взаимосвязанных и отдельных биомов. Игроки исследуют скрытые секреты, находят бонусы и погружаются в атмосферную игровую механику и загадочную историю.

Особенности:

  • Уникальное движение с помощью мыши и клавиатуры или геймпада
  • Быстро развивающийся
  • Дизайн уровней создан для новой механики движения
  • Захватывающая история и знания
  • Исследование
  • 68 разных монстров (без боссов)
  • 103 коллекционных предмета
  • 4 концовки
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