Читаем тизер "Холодрыжества" для Dota 2 в стихах

В декабре Dota 2 должна получить одно из первых масштабных обновлений — речь идет об игровом событии «Холодрыжество». Что примечательно, данный ивент проходил ежегодно вплоть до 2019 года, после чего последовал затяжной перерыв. По доброй традиции, игроков ждет множество нововведений, косметических предметов и сюрпризов. И дабы подогреть интерес общественности к предстоящему веселью, Valve выпустила тизер «Холодрыжества» в стихах:
Был канун Холодрыжества, карта спала. Все нейтралы притихли, стаков нет, как всегда.
Наевшись жаркого и тушёных крипов, Мы погрузились в миры сладких снов.
Тут дом содрогнулся и крыша вдавилась, Какое-то чудище сверху спустилось.
Камин вдруг взорвался и в комнату спрыгнул, На меч опираясь, сам король Крингл.
Неспешно пройдя меж углей и иголок, (Это всё что осталось от праздничных ёлок),
На кресло присел, и мы увидали Он нёс три мешка за своими плечами.
«ЗАКЛЯТИЕ ТЬМЫ», — его глас прозвучал.
Будто из склепа он только что встал.
«МЕШОК ДАРОВ НЫНЕШНИХ, МЕШОК ДАРОВ ПРОШЛЫХ,
МЕШОК ДАРОВ ВЗЯТЫХ (ПОТОМ ЧАСТО БРОШЕННЫХ)».
«Простите», — ответил я, в низком поклоне, —
«Хотелось бы мне, если вы благовольны,
Чтоб вы пощадили жену и детей,
Нас не убивали, а ушли бы скорей».
Открыл он мешок и поправил рапиру.
«СЕЙ ПЕРВЫЙ МЕШОК НЕ ОТ ЭТОГО МИРА,
ПРОКЛЯТЬЕ ВРАГА, ШЁПОТ УЖАСНЫХ,
ТИАРА ЛУНЫ, И ДРУГИХ МНОГО РАЗНЫХ"
Мы переглянулись, но он замолчал. Я кашлянул скромно, чтоб он продолжал.
Мешок номер два он вдруг бросил в хоромы. В нём были предметы! Но они нам знакомы…
«МОЩНЕЕ ЛЬ, СЛАБЕЕ ЛИ, СТАЛИ ПРЕДМЕТЫ,
НЕ УТРУЖДАЙТЕСЬ УЗНАТЬ ВСЕ ОТВЕТЫ.
КОРРОЗИИ ШАР, МУДРЕЦА САПОГИ,
И ТЕРНИИ КРОВИ. ПОМЕНЯЛИСЬ ОНИ».
Наш взор задержался на каждом предмете.
«Красиво,» — сказал я, —
«но что в мешке третьем?»
«ТРЕТИЙ МЕШОК Я ОБОЖАЮ —
ТАМ ЛЕЖАТ ВЕЩИ,
ЧТО Я ЗАБИРАЮ!»
«Нет! Не Акилу, не Осколок титана!
Не Меч пятигранный, прошу ради мамы!»
Он ответил со смехом: «Я ВСЁ ЗАБЕРУ,
ТАЛИСМАН УСКОРЕНЬЯ, И ПОСОХ ВОЗЬМУ!»
Два мешка опустевших, переполненный третий,
Нам подмигнув, взвалил он на плечи.
И через камин, прыгнув в сани из кости,
Он улетел, будто не было вовсе.
И лишь он исчез, как мы услыхали:
«РОШАН И ТЕРЗАТЕЛЬ УМЕЛЕЕ СТАЛИ!»