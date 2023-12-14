Читаем тизер "Холодрыжества" для Dota 2 в стихах

В декабре Dota 2 должна получить одно из первых масштабных обновлений — речь идет об игровом событии «Холодрыжество». Что примечательно, данный ивент проходил ежегодно вплоть до 2019 года, после чего последовал затяжной перерыв. По доброй традиции, игроков ждет множество нововведений, косметических предметов и сюрпризов. И дабы подогреть интерес общественности к предстоящему веселью, Valve выпустила тизер «Холодрыжества» в стихах:

Спойлер

Был канун Холодрыжества, карта спала. Все нейтралы притихли, стаков нет, как всегда.

Наевшись жаркого и тушёных крипов, Мы погрузились в миры сладких снов.

Тут дом содрогнулся и крыша вдавилась, Какое-то чудище сверху спустилось.

Камин вдруг взорвался и в комнату спрыгнул, На меч опираясь, сам король Крингл.

Неспешно пройдя меж углей и иголок, (Это всё что осталось от праздничных ёлок),

На кресло присел, и мы увидали Он нёс три мешка за своими плечами.

«ЗАКЛЯТИЕ ТЬМЫ», — его глас прозвучал.

Будто из склепа он только что встал.

«МЕШОК ДАРОВ НЫНЕШНИХ, МЕШОК ДАРОВ ПРОШЛЫХ,

МЕШОК ДАРОВ ВЗЯТЫХ (ПОТОМ ЧАСТО БРОШЕННЫХ)».

«Простите», — ответил я, в низком поклоне, —

«Хотелось бы мне, если вы благовольны,

Чтоб вы пощадили жену и детей,

Нас не убивали, а ушли бы скорей».

Открыл он мешок и поправил рапиру.

«СЕЙ ПЕРВЫЙ МЕШОК НЕ ОТ ЭТОГО МИРА,

ПРОКЛЯТЬЕ ВРАГА, ШЁПОТ УЖАСНЫХ,

ТИАРА ЛУНЫ, И ДРУГИХ МНОГО РАЗНЫХ"

Мы переглянулись, но он замолчал. Я кашлянул скромно, чтоб он продолжал.

Мешок номер два он вдруг бросил в хоромы. В нём были предметы! Но они нам знакомы…

«МОЩНЕЕ ЛЬ, СЛАБЕЕ ЛИ, СТАЛИ ПРЕДМЕТЫ,

НЕ УТРУЖДАЙТЕСЬ УЗНАТЬ ВСЕ ОТВЕТЫ.

КОРРОЗИИ ШАР, МУДРЕЦА САПОГИ,

И ТЕРНИИ КРОВИ. ПОМЕНЯЛИСЬ ОНИ».

Наш взор задержался на каждом предмете.

«Красиво,» — сказал я, —

«но что в мешке третьем?»

«ТРЕТИЙ МЕШОК Я ОБОЖАЮ —

ТАМ ЛЕЖАТ ВЕЩИ,

ЧТО Я ЗАБИРАЮ!»

«Нет! Не Акилу, не Осколок титана!

Не Меч пятигранный, прошу ради мамы!»

Он ответил со смехом: «Я ВСЁ ЗАБЕРУ,

ТАЛИСМАН УСКОРЕНЬЯ, И ПОСОХ ВОЗЬМУ!»

Два мешка опустевших, переполненный третий,

Нам подмигнув, взвалил он на плечи.

И через камин, прыгнув в сани из кости,

Он улетел, будто не было вовсе.

И лишь он исчез, как мы услыхали:

«РОШАН И ТЕРЗАТЕЛЬ УМЕЛЕЕ СТАЛИ!»