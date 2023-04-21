Масштабные изменения в обновлении "Новые горизонты" для Dota 2 ©

Компания Valve выпустила большое обновление "Новые горизонты" под номером 7.33 для DOTA 2, включавшее в себя большое количество серьезных изменений. Первым важнейшим нововведением, которое отмечают сами разработчики, это, конечно же, новая карта. Она на 40% больше классической и многим любимой локации, поэтому у игроков появилось еще больше просторов для фарма и фантазий на тему новых стратегий.

Помимо размеров, локация получила следующие нововведения:

Рошан покинул привычную для себя территорию и перебрался в две новые зоны: в северо-западном и юго-восточном углах карты. Сам монстр стал гораздо живучее, а добыть из него Aghanim's Shards больше не получится. Касаемо “Сыра”, то выпадает данный предмет теперь во время второй смерти Рошана. На третье же убийство зверя игроки могут получить Refresher Shard или Scepter, в зависимости от зоны, в которой он находится.

Возле башен на безопасных линиях появились порталы, при помощи которых можно телепортироваться в противоположный угол локации.

В левой и правой частях карты находятся “Пруды лотосов”, в которых можно найти фрукты, восстанавливающие здоровье и ману. Если же накопить фрукты, то их можно соединить в более крупные фрукты и так далее.

Через 20 минут после начала игры рядом с каждой базой появляются “Терзатели”, из которых можно получить Aghanim's Shards. Стоит учитывать, что они имеют мощные отражающие щиты, поэтому атаковать такого представителя фауны нужно всей командой. При каждом последующем фарме “Терзателя” они становятся сильнее.

“Наблюдатели” расположены по всей карте, и их может активировать любая из команд. При активации он открывает обзор своей области в течении семи минут. Его также может уничтожить вражеская команда. Кроме того, при убийстве Рошана все “Наблюдатели” переходят на вашу сторону.

“Врата защитника”. Вы можете безопасно выйти и зайти через них на свою базу, при этом противник не проскользнет. Находятся они на базе каждой команды со стороны изи-лайна.

12 новых лагерей с крипами.

Руны “Щита” и “Мудрости.

Ко второму серьезному изменению можно отнести серьезные геймплейные переработки:

Теперь у героев можно увидеть новый тип персонажа. Универсальные персонажи получают 0.6 ед. к урону от каждого атрибута, будь то сила, ловкость или интеллект.

Переработан предмет Black King Bar. Его активация применяет базовое рассеивание и дает 50% сопротивления магии и невосприимчивость к отрицательным эффектам. Пока он активен, негативные эффекты дебаффов на вас не действуют. Кроме того, у вас будет иммунитет к чистому и отраженному урону.

Переработка нейтральных предметов заключается в том, что теперь при убийстве крипа случайным образом выпадает жетон, позволяющий выбрать один из пяти доступных предметов. Жетоны можно передавать другим игроками.

Разработчики провели немало подсчетов и переработок для того, чтобы максимально улучшить систему подбора игроков. Ведь все когда-то сталкивались с ситуацией, когда противникам попадался игрок значительно сильнее, чем все лобби? Новые изменения призваны исправить подобные неприятности. Был совершен переход на новый алгоритм, называемый Glicko. Он позволяет лучше учитывать уровень игрока в рангах в расчетах, что приводит к более точным решениям о приросте и потере ранга.

Изменения в рейтинговом матчмейкинге получились весьма любопытными. В рейтинговых матчах больше команды больше не будут создаваться предварительно. Вместо этого два капитана смогут набрать остальных игроков в каждую команду, что сделает вашу команду более эффективной.

Обновление "Новые горизонты" также принесло ряд новых предметов, с подробным описанием которых можно ознакомиться в официальном патч-ноуте. Там же можно взглянуть на полный список балансных правок для героев, изменений интерфейса и так далее.