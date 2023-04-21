Пиковый онлайн в Dota 2 вырос на 200 тысяч игроков после выхода патча 7.33

Пиковый онлайн в Dota 2 вырос примерно на 200 тысяч человек после выхода нового патча 7.33. 20 апреля в Dota 2 одновременно играли 609 тысяч пользователей. Сегодня, 21 апреля, этот показатель достиг отметки в 807 тысяч игроков.

Разработчики выпустили глобальный патч в Dota 2, в котором изменению подверглись большинство героев и множество предметов (включая нейтральные). Кроме того, Valve значительно обновили карту, экономику, крипов и многое другое.

В новом патче 7.33 разработчики существенно обновили систему матчмейкинга в Dota 2. Теперь для подбора игр будет использоваться другой алгоритм под названием Glicko. Кроме того, Valve переработали механизм подбора матчей на высшем ранге Immortal.