Разработчики Dota 2 рассказали о планах на "Холодрыжество" и новых Arcana-предметах

Разработчики Dota 2 готовят к выпуску несколько масштабных обновлений, первым из которых станет игровое событие «Холодрыжество» – оно выйдет в декабре. В начале следующего года Valve планируют выпустить обновление с Arcana-предметами. Все подробности – в официальном анонсе далее.

Почти год координирования и усердной работы грандиозно завершился вместе с многонедельным гигантом (размером где-то со стадион) по имени The International 2023. Заперев Climate Pledge Arena и решив, что все насмотрелись на вездесущего Баратрума, мы выпускаем обновление 7.34e. Это значит, что настала пора разработчикам Доты готовиться к зимней спячке и…



Стоп! Вы слышите? Неужели где-то вдалеке раздаётся праздничный звон? Знаете, что это значит? Нет, это не ранний тиннитус, а приближение волшебной поры, которую мы зовём Холодрыжеством! В декабре оно вновь накроет вас лавиной из нововведений, косметических предметов и сюрпризов.



«…и Arcana-предметов?» — с надеждой спросил маленький Тимми, сжимая в руках крохотную тарелку овсянки (всё по Диккенсу). Как же неловко. Нет, Тимми, пока ещё нет. Раскроем все карты: событие, к которому приурочены Arcana-предметы, обросло столькими новыми деталями, что мы всё ещё работаем над ними, и планируем выпустить в первые месяцы следующего года. И это если не брать в расчёт другие обновления, которые мы запланировали, например...



Снова стоп! Чуть не проболтались. Скажем только, что история TI 2023 завершена, и наши холодрыжеские эльфы уже вовсю полируют целый ворох нововведений, чтобы успеть к новому году.



А пока: с неминуемым Холодрыжеством!

В ночь с 20 на 21 ноября разработчики внесли ряд корректировок в баланс Dota 2. В обновлении разработчики ослабили некоторых героев, имевших высокий винрейт, — Bristleback, Chaos Knight и Spirit Breaker.